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Суд оставил в СИЗО обвиняемого в демонстрации логотипа запрещённой соцсети уральского правозащитника
Фото: Вечерние ведомости
Свердловский областной суд, рассмотрев апелляцию уральского правозащитника Алексея Соколова на продление меры пресечения в виде содержания под стражей, оставил избранную Ленинским райсудом меру пресечения в силе.
Таким образом, Соколов пробудет в СИЗО минимум до 4 января, то есть полгода. Решение вынесла судья Ольга Кошубина.
Напомним, Алексею Соколову вменяют неоднократную демонстрацию запрещённой символики (часть 1 статьи 282.4 УК РФ). В качестве этой символики следствие привело логотип соцсети Facebook*, который демонстрировался в телеграм-канале и на сайте проекта «Правозащитники Урала».
*является продуктом транснациональной холдинговой компании Meta Platforms Inc., чью деятельность по реализации социальных сетей на территории РФ запретил Тверской районный суд Москвы по основаниям осуществления экстремистской деятельности.
«Суд апелляционной инстанции рассмотрел в закрытом судебном заседании материалы дела, выслушал мнения сторон и оставил постановление суда первой инстанции в отношении обвиняемого Соколова А.В. без изменений»,
– сообщила пресс-служба суда.
Таким образом, Соколов пробудет в СИЗО минимум до 4 января, то есть полгода. Решение вынесла судья Ольга Кошубина.
Напомним, Алексею Соколову вменяют неоднократную демонстрацию запрещённой символики (часть 1 статьи 282.4 УК РФ). В качестве этой символики следствие привело логотип соцсети Facebook*, который демонстрировался в телеграм-канале и на сайте проекта «Правозащитники Урала».
*является продуктом транснациональной холдинговой компании Meta Platforms Inc., чью деятельность по реализации социальных сетей на территории РФ запретил Тверской районный суд Москвы по основаниям осуществления экстремистской деятельности.
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