Суд оставил в СИЗО обвиняемого в демонстрации логотипа запрещённой соцсети уральского правозащитника





сообщила пресс-служба суда. «Суд апелляционной инстанции рассмотрел в закрытом судебном заседании материалы дела, выслушал мнения сторон и оставил постановление суда первой инстанции в отношении обвиняемого Соколова А.В. без изменений»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Свердловский областной суд, рассмотрев апелляцию уральского правозащитника Алексея Соколова на продление меры пресечения в виде содержания под стражей, оставил избранную Ленинским райсудом меру пресечения в силе.Таким образом, Соколов пробудет в СИЗО минимум до 4 января, то есть полгода. Решение вынесла судья Ольга Кошубина.Напомним, Алексею Соколову вменяют неоднократную демонстрацию запрещённой символики (часть 1 статьи 282.4 УК РФ). В качестве этой символики следствие привело логотип соцсети Facebook*, который демонстрировался в телеграм-канале и на сайте проекта «Правозащитники Урала».