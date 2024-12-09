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Суд оставил в СИЗО обвиняемого в демонстрации логотипа запрещённой соцсети уральского правозащитника

14.43 Среда, 18 декабря 2024
Фото: Вечерние ведомости
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Свердловский областной суд, рассмотрев апелляцию уральского правозащитника Алексея Соколова на продление меры пресечения в виде содержания под стражей, оставил избранную Ленинским райсудом меру пресечения в силе.

«Суд апелляционной инстанции рассмотрел в закрытом судебном заседании материалы дела, выслушал мнения сторон и оставил постановление суда первой инстанции в отношении обвиняемого Соколова А.В. без изменений»,

сообщила пресс-служба суда.


Таким образом, Соколов пробудет в СИЗО минимум до 4 января, то есть полгода. Решение вынесла судья Ольга Кошубина.

Напомним, Алексею Соколову вменяют неоднократную демонстрацию запрещённой символики (часть 1 статьи 282.4 УК РФ). В качестве этой символики следствие привело логотип соцсети Facebook*, который демонстрировался в телеграм-канале и на сайте проекта «Правозащитники Урала».

*является продуктом транснациональной холдинговой компании Meta Platforms Inc., чью деятельность по реализации социальных сетей на территории РФ запретил Тверской районный суд Москвы по основаниям осуществления экстремистской деятельности.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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13:18 Екатеринбуржец на протяжении четырёх лет избивал свою дочь
13:00 В Екатеринбурге будут судить едва не убившую в эфире телекомпании своего супруга
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