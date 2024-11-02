Свердловский омбудсмен вместо запрета чайлфри предложила сделать образ беременной женщины более привлекательным





– сказала Татьяна Мерзлякова. «Я к этому [запрет пропаганды чайлдфри] отношусь отрицательно, ко всем запретам. Можно сделать женщину с животиком гораздо модной, более интересной, появляющейся и на картинках, и в журналах, и в интернете, и в социальных сетях»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова в эфире канала «ОТВ» осудила решение запретить пропаганду образа жизни, предполагающего отказ от рождения детей, и предложила вместо этого создавать более привлекательный образ беременной женщины.Она также подчеркнула, что в Свердловской области «был период», когда в год регистрировалось по 500 отказов матерей от своих детей, но сейчас этого почти нет.При этом омбудсмен раскритиковала предложение переводить молодых мама на удалённый формат работы с сохранением рабочего места, объяснив свою позицию опасениями по поводу трудовой дискриминации, к которой, по её мнению, это может привести.Также Мерзлякова высказалась на тему ношения хиджабов и никабов. Она считает, что этот вопрос нужно регулировать на государственном, а для детей мигрантов она предложила вводить подготовительный «нулевой» класс, чтобы у них было больше времени для адаптации, отметив, что выделять на это ресурсы должны работодатели, а не государство.