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Принимавшие участие в предвыборной викторине Опорный край многодетные мамы могут получить новые призы
Фото: Вечерние ведомости
Многодетные матери, которые принимали участие в лотерее Опорный край (проходила в дни выборов весной этого года и официально была приурочена к 90-летию Свердловской области, но стать участником ее можно было только присутствуя на избирательных участках) могут опять рассчитывать на подарки и призы.
В департаменте информации Свердловской области заявили, что женщины, награждённые знаком «Материнская доблесть», смогут принять участие в дополнительном этапе викторины Опорный край.
Подробную информацию об участии в новом этапе обещают опубликовать пятого ноября на сайте опорныйкрай.рф.
Напомним, что викторина (или лотерея) проводилась весной этого года, в ней приняли участие более двух миллионов уральцев, а ее итоги вызвали неоднозначную реакцию.
В департаменте информации Свердловской области заявили, что женщины, награждённые знаком «Материнская доблесть», смогут принять участие в дополнительном этапе викторины Опорный край.
Подробную информацию об участии в новом этапе обещают опубликовать пятого ноября на сайте опорныйкрай.рф.
Напомним, что викторина (или лотерея) проводилась весной этого года, в ней приняли участие более двух миллионов уральцев, а ее итоги вызвали неоднозначную реакцию.
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