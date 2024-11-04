Принимавшие участие в предвыборной викторине Опорный край многодетные мамы могут получить новые призы

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Многодетные матери, которые принимали участие в лотерее Опорный край (проходила в дни выборов весной этого года и официально была приурочена к 90-летию Свердловской области, но стать участником ее можно было только присутствуя на избирательных участках) могут опять рассчитывать на подарки и призы.В департаменте информации Свердловской области заявили, что женщины, награждённые знаком «Материнская доблесть», смогут принять участие в дополнительном этапе викторины Опорный край.Подробную информацию об участии в новом этапе обещают опубликовать пятого ноября на сайте опорныйкрай.рф.Напомним, что викторина (или лотерея) проводилась весной этого года, в ней приняли участие более двух миллионов уральцев, а ее итоги вызвали неоднозначную реакцию.