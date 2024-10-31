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Екатеринбургского преподавателя не стали арестовывать по делу о «фейках» про армию
Фото: пресс-служба Ленинского райсуда Екатеринбурга
Обвиняемого по статье о «фейках» про армию доцента УГГУ не стали арестовывать. Судья Ленинского райсуда Екатеринбурга Владимир Ушаков избрал Сергею Абрамову меру пресечения в виде запрета определённых действий. Такую меру и просило следствие, сообщает пресс-служба суда.
СМИ сообщают, что 61-летний Абрамов признал вину.
Напомним, что, по версии следствия, в марте 2024 года преподаватель во время занятия в присутствии студентов «умышленно допустил высказывания, содержащие заведомо ложную информацию об использовании Вооружённых Сил Российской Федерации». Вероятной причиной возбуждения дела стал донос студента. 30 октября Абрамова видели на кафедре в УГГУ в наручниках, в сопровождении следователя.
СМИ сообщают, что 61-летний Абрамов признал вину.
Напомним, что, по версии следствия, в марте 2024 года преподаватель во время занятия в присутствии студентов «умышленно допустил высказывания, содержащие заведомо ложную информацию об использовании Вооружённых Сил Российской Федерации». Вероятной причиной возбуждения дела стал донос студента. 30 октября Абрамова видели на кафедре в УГГУ в наручниках, в сопровождении следователя.
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