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У нового полпреда в УрФО Артёма Жоги официально появился заместитель
Сергей Рындин — крайний справа. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Заместителем полпреда в УрФО назначен Сергей Рындин (на фото крайний справа). Распоряжение об этом подписал руководитель Администрации президента Антон Вайно, сообщается в телеграм-канале полпредства.
Рындин, как сообщает канал, более 10 лет проработал в Управлении по внутренней политике президента РФ. Имеет учёную степень кандидата юридических наук. В открытом доступе нет практически никакой информации о биографии Сергея Рындина и его участии в каких-либо мероприятиях.
Рындин, как сообщает канал, более 10 лет проработал в Управлении по внутренней политике президента РФ. Имеет учёную степень кандидата юридических наук. В открытом доступе нет практически никакой информации о биографии Сергея Рындина и его участии в каких-либо мероприятиях.
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