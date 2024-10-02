Возрастное ограничение 18+
В Музее Бориса Ельцина вспомнят о другом Борисе
Фото: Вечерние Ведомости
Экскурсия памяти российского политика Бориса Немцова пройдёт в Ельцин Центре в конце только начавшейся недели. Она станет очередной в цикле информационных туров по музею под названием «Люди в обстоятельствах».
Обстоятельства в жизни Бориса Немцова сложились так, что он вместо физики, в которой весьма преуспевал в молодые годы, подался в политику. Затем один из самых ярких политических деятелей страны в годы Перестройки в пост-перестроечное десятилетие, тоже во многом в силу обстоятельств, стал одним из самых ярых оппозиционеров тому режиму, который держится в стране уже без малого четверть века. И, наконец, при весьма «мутных» обстоятельствах он принял насильственную смерть февральским мрачным вечером, почти под стенами Кремля.
Экскурсия в Музее Бориса Ельцина будет приурочена дню рождения Немцова, который на свет появился 9 октября 1959 года. Участникам экскурсии покажут экспонаты музея, так или иначе связанные с личностью российского политика, едва не ставшего преемником Ельцина на президентском посту.
Попасть на экскурсию можно по билету в музей, который для приобретения доступен, в том числе, на сайте Ельцин Центра.
Обстоятельства в жизни Бориса Немцова сложились так, что он вместо физики, в которой весьма преуспевал в молодые годы, подался в политику. Затем один из самых ярких политических деятелей страны в годы Перестройки в пост-перестроечное десятилетие, тоже во многом в силу обстоятельств, стал одним из самых ярых оппозиционеров тому режиму, который держится в стране уже без малого четверть века. И, наконец, при весьма «мутных» обстоятельствах он принял насильственную смерть февральским мрачным вечером, почти под стенами Кремля.
Экскурсия в Музее Бориса Ельцина будет приурочена дню рождения Немцова, который на свет появился 9 октября 1959 года. Участникам экскурсии покажут экспонаты музея, так или иначе связанные с личностью российского политика, едва не ставшего преемником Ельцина на президентском посту.
Попасть на экскурсию можно по билету в музей, который для приобретения доступен, в том числе, на сайте Ельцин Центра.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге пройдёт Неделя глухих
28 сентября 2024
28 сентября 2024