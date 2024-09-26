Возрастное ограничение 18+
В отставку ушёл руководитель аппарата губернатора Свердловской области
Фото: Департамент информполитики Свердловской области
В отставку с поста руководителя аппарата губернатора Свердловской области ушёл Валерий Чайников. Чайникову в мае этого года исполнилось 65 лет, и его уход с должности по достижении этого возраста был ожидаемым событием.
Валерий Чайников возглавил аппарат губернатора Свердловской области сразу после его создания осенью 2018 года — тогда Евгений Куйвашев на фоне конфликта с руководителем администрации губернатора Владимиром Тунгусовым, вызванного разногласиями с видением пула кандидатов на выборы в Екатеринбургскую гордуму, решил упразднить эту самую администрацию губернатора (иным образом уволить Тунгусова из правительства было крайне проблематично) и создать вместо неё аппарат губернатора. Чайников, на тот момент возглавлявший облизбирком, оказался самым подходящим кандидатом на пост руководителя нового органа. Уроженец села Ахлыстино Кушнаренковского района Башкортостана и выпускник Уфимской высшей школы МВД Чайников был знаком с Куйвашевым по совместной работе в посёлке Пойковский (ХМАО) – когда Евгений Куйвашев был главой посёлка, Чайников возглавлял там местную полицию, писал «Коммерсант». В Свердловскую область Чайников приехал в 2012 году – после того как ушёл в отставку с поста судьи арбитражного суда Самарской области.
По данным Justmedia, исполняющим обязанности руководителя аппарата губернатора назначен 37-летний Иван Детченя. Про Детченю известно, что он выходец из Тобольска (в телеграм-каналах его ещё называют сыном друзей губернатора) и выпускник МГИМО. Ранее Детченя работал заместителем министра внешнеэкономических связей Свердловской области, а в марте 2023 был назначен первым заместителем главы аппарата губернатора. Чайников, по данным 66.ru, станет общественным советником губернатора (без зарплаты из бюджета).
Валерий Чайников возглавил аппарат губернатора Свердловской области сразу после его создания осенью 2018 года — тогда Евгений Куйвашев на фоне конфликта с руководителем администрации губернатора Владимиром Тунгусовым, вызванного разногласиями с видением пула кандидатов на выборы в Екатеринбургскую гордуму, решил упразднить эту самую администрацию губернатора (иным образом уволить Тунгусова из правительства было крайне проблематично) и создать вместо неё аппарат губернатора. Чайников, на тот момент возглавлявший облизбирком, оказался самым подходящим кандидатом на пост руководителя нового органа. Уроженец села Ахлыстино Кушнаренковского района Башкортостана и выпускник Уфимской высшей школы МВД Чайников был знаком с Куйвашевым по совместной работе в посёлке Пойковский (ХМАО) – когда Евгений Куйвашев был главой посёлка, Чайников возглавлял там местную полицию, писал «Коммерсант». В Свердловскую область Чайников приехал в 2012 году – после того как ушёл в отставку с поста судьи арбитражного суда Самарской области.
По данным Justmedia, исполняющим обязанности руководителя аппарата губернатора назначен 37-летний Иван Детченя. Про Детченю известно, что он выходец из Тобольска (в телеграм-каналах его ещё называют сыном друзей губернатора) и выпускник МГИМО. Ранее Детченя работал заместителем министра внешнеэкономических связей Свердловской области, а в марте 2023 был назначен первым заместителем главы аппарата губернатора. Чайников, по данным 66.ru, станет общественным советником губернатора (без зарплаты из бюджета).
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Ещё два пикета против строительства мусорного полигона в Сысертском районе прошло в Свердловской области
25 сентября 2024
25 сентября 2024
Введение туристического налога в Свердловской области отложат
28 сентября 2024
28 сентября 2024