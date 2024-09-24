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«Уральские авиалинии» задержали четыре рейса из-за боевых действий между Израилем и Ираном
Фото: Владислав Постников
После рекомендаций от Росавиации воздержаться от использования воздушного пространства Ирана, Израиля и Ирака из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке «Уральские авиалинии» перенесли четыре рейса.
В «Уральских авиалиниях» также объявили, что рейсы в Дубай из Кольцово и Домодедово и обратно будут выполняться через Таджикистан, Пакистан и Оман. Из-за этого время полёта из Екатеринбурга увеличится на 1 час 20 минут, а из Москвы – на 2 часа 30 минут.
Время полёта по маршруту Москва – Дубай – Москва увеличилось сильнее из-за необходимости дозаправить самолёт в Душанбе.
Как сообщили в авиакомпании, были задержаны:
– U6 737 Екатеринбург – Дубай до 14.00;
– U6 738 Дубай – Екатеринбург до 20.10;
– U6 797 Домодедово – Дубай до 12.00;
– U6 798 Дубай – Домодедово до 20.15.
– U6 737 Екатеринбург – Дубай до 14.00;
– U6 738 Дубай – Екатеринбург до 20.10;
– U6 797 Домодедово – Дубай до 12.00;
– U6 798 Дубай – Домодедово до 20.15.
В «Уральских авиалиниях» также объявили, что рейсы в Дубай из Кольцово и Домодедово и обратно будут выполняться через Таджикистан, Пакистан и Оман. Из-за этого время полёта из Екатеринбурга увеличится на 1 час 20 минут, а из Москвы – на 2 часа 30 минут.
Время полёта по маршруту Москва – Дубай – Москва увеличилось сильнее из-за необходимости дозаправить самолёт в Душанбе.
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