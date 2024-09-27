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В Свердловской области назначили девять новых судей
Иллюстрация: Юлия Медведева
Владимир Путин назначил своим указом в Свердловской области девять новых судей, пятеро из которых займут должности в Академическом районном суде Екатеринбурга.
Так, заместителями председателя Академического районного суда станут Юлия Викторовна Глушкова и Лада Сергеевна Никитина, а судьями – Ирина Владимировна Морозова, Анна Витаутасовна Станевич и Ирина Викторовна Сухнева.
Тем же указом судьей Кушвинского городского суда стала Лариса Викторовна Пыко, Ленинского районного суда Нижнего Тагила – Алена Викторовна Кожевникова, Полевского городского суда – Марина Викторовна Володина, Синарского районного суда Каменска-Уральского – Ирина Витальевна Васильева.
Так, заместителями председателя Академического районного суда станут Юлия Викторовна Глушкова и Лада Сергеевна Никитина, а судьями – Ирина Владимировна Морозова, Анна Витаутасовна Станевич и Ирина Викторовна Сухнева.
Тем же указом судьей Кушвинского городского суда стала Лариса Викторовна Пыко, Ленинского районного суда Нижнего Тагила – Алена Викторовна Кожевникова, Полевского городского суда – Марина Викторовна Володина, Синарского районного суда Каменска-Уральского – Ирина Витальевна Васильева.
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