В Свердловской области назначили девять новых судей

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Владимир Путин назначил своим указом в Свердловской области девять новых судей, пятеро из которых займут должности в Академическом районном суде Екатеринбурга.Так, заместителями председателя Академического районного суда станут Юлия Викторовна Глушкова и Лада Сергеевна Никитина, а судьями – Ирина Владимировна Морозова, Анна Витаутасовна Станевич и Ирина Викторовна Сухнева.Тем же указом судьей Кушвинского городского суда стала Лариса Викторовна Пыко, Ленинского районного суда Нижнего Тагила – Алена Викторовна Кожевникова, Полевского городского суда – Марина Викторовна Володина, Синарского районного суда Каменска-Уральского – Ирина Витальевна Васильева.