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ФСБ сообщила о ликвидации агента военной разведки Украины в Свердловской области
Иллюстрация: Андрей Гоголев
В Свердловской области ликвидировали «агента военной разведки Украины». Об этом сообщают РИА Новости и ТАСС, ссылаясь на ЦОС ФСБ.
По данным информационных агентств, мужчина, которого определили как агента украинской разведки, готовил подрыв автомобиля руководителя одного из местных оборонных предприятий. Его застали в момент закладки самодельного взрывного устройства.
ФСБ заявляет, что при задержании он оказал сопротивление и был нейтрализован ответным огнём.
По данным информационных агентств, мужчина, которого определили как агента украинской разведки, готовил подрыв автомобиля руководителя одного из местных оборонных предприятий. Его застали в момент закладки самодельного взрывного устройства.
ФСБ заявляет, что при задержании он оказал сопротивление и был нейтрализован ответным огнём.
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