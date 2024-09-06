Возрастное ограничение 18+
Апелляцию по уголовному делу екатеринбургского пиарщика Ширшикова рассмотрят 17 октября
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Апелляцию по делу екатеринбургского пиарщика и политтехнолога Ярослава Ширшикова рассмотрят 17 октября. На эту дату на 10.00 (по московскому времени) назначено заседание в Апелляционном военном суде, о чём уведомили адвоката Ширшикова Фёдора Акчермышева.
Суд, в котором рассматриваются апелляции на приговоры екатеринбургского Центрального окружного военного суда, находится в подмосковном закрытом городе Власихе, для посещения которого нужно заказывать пропуск. Адвокат Фёдор Акчермышев сказал Вечерним ведомостям, что не планирует туда ехать и будет участвовать в процессе по видеоконференцсвязи.
Напомним, защита Ширшикова не стала подавать апелляционную жалобу на приговор судьи Виталия Чумакова, назначившего политтехнологу 2 года колонии общего режима по статье «оправдание терроризма», в суде будет рассматриваться лишь апелляционное представление прокурора, который просит ужесточить наказание (гособвинение запрашивало 6 лет колонии). Поводом для уголовного преследования Ширшикова стал пост в принадлежащем ему канале «Гусарская бравада», в котором Ширшиков комментировал новость о теракте, в результате которого погиб военный блогер Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский.
Отметим, что по вменённой Ширшикову части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием сети «Интернет») суровость возможных наказаний варьируется довольно серьёзно – от штрафа 300 тысяч рублей до 7 лет лишения свободы. Как правило, обвиняемым по этой статье назначают штрафы, однако в последние два года число приговоров с реальным лишением свободы за «оправдание терроризма» значительно увеличилось.
Суд, в котором рассматриваются апелляции на приговоры екатеринбургского Центрального окружного военного суда, находится в подмосковном закрытом городе Власихе, для посещения которого нужно заказывать пропуск. Адвокат Фёдор Акчермышев сказал Вечерним ведомостям, что не планирует туда ехать и будет участвовать в процессе по видеоконференцсвязи.
Фрагмент уведомления о назначении судебного заседания. Предоставлен защитой Ярослава Ширшикова
Напомним, защита Ширшикова не стала подавать апелляционную жалобу на приговор судьи Виталия Чумакова, назначившего политтехнологу 2 года колонии общего режима по статье «оправдание терроризма», в суде будет рассматриваться лишь апелляционное представление прокурора, который просит ужесточить наказание (гособвинение запрашивало 6 лет колонии). Поводом для уголовного преследования Ширшикова стал пост в принадлежащем ему канале «Гусарская бравада», в котором Ширшиков комментировал новость о теракте, в результате которого погиб военный блогер Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский.
Отметим, что по вменённой Ширшикову части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием сети «Интернет») суровость возможных наказаний варьируется довольно серьёзно – от штрафа 300 тысяч рублей до 7 лет лишения свободы. Как правило, обвиняемым по этой статье назначают штрафы, однако в последние два года число приговоров с реальным лишением свободы за «оправдание терроризма» значительно увеличилось.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Жителя посёлка Пышма лишили свободы за две банки пороха
06 сентября 2024
06 сентября 2024
Гособвинитель запросил бывшему мужу убитой на Уралмаше сотруднице банка 10 лет тюрьмы
05 сентября 2024
05 сентября 2024
Двум мужчинам в Серове вынесли приговоры по делу об убийстве
13 сентября 2024
13 сентября 2024