Апелляцию по уголовному делу екатеринбургского пиарщика Ширшикова рассмотрят 17 октября

Фрагмент уведомления о назначении судебного заседания. Предоставлен защитой Ярослава Ширшикова

Владислав Постников © Вечерние ведомости

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Апелляцию по делу екатеринбургского пиарщика и политтехнолога Ярослава Ширшикова рассмотрят 17 октября. На эту дату на 10.00 (по московскому времени) назначено заседание в Апелляционном военном суде, о чём уведомили адвоката Ширшикова Фёдора Акчермышева.Суд, в котором рассматриваются апелляции на приговоры екатеринбургского Центрального окружного военного суда, находится в подмосковном закрытом городе Власихе, для посещения которого нужно заказывать пропуск. Адвокат Фёдор Акчермышев сказал Вечерним ведомостям, что не планирует туда ехать и будет участвовать в процессе по видеоконференцсвязи.Напомним, защита Ширшикова не стала подавать апелляционную жалобу на приговор судьи Виталия Чумакова, назначившего политтехнологу 2 года колонии общего режима по статье «оправдание терроризма», в суде будет рассматриваться лишь апелляционное представление прокурора, который просит ужесточить наказание (гособвинение запрашивало 6 лет колонии). Поводом для уголовного преследования Ширшикова стал пост в принадлежащем ему канале «Гусарская бравада», в котором Ширшиков комментировал новость о теракте, в результате которого погиб военный блогер Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский.Отметим, что по вменённой Ширшикову части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием сети «Интернет») суровость возможных наказаний варьируется довольно серьёзно – от штрафа 300 тысяч рублей до 7 лет лишения свободы. Как правило, обвиняемым по этой статье назначают штрафы, однако в последние два года число приговоров с реальным лишением свободы за «оправдание терроризма» значительно увеличилось.