Явка избирателей на 15:00 8 сентября в Свердловской области: где проголосовали активнее всего

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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На выборах в Свердловской области, по данным на 15:00 8 сентября, явка избирателей значительно варьировалась в разных муниципалитетах. Наибольшую активность проявили жители Артинского городского округа: на дополнительных выборах депутата Думы по одномандатному округу № 1 явка составила 56,12%.В других округах ситуация сложилась менее динамично. Так, на выборах депутатов Думы Верхотурского городского округа явка составила 35%, а в Алапаевском муниципальном образовании, где проходят дополнительные выборы депутата по округу № 2, проголосовали 34,3% избирателей.Самый низкий уровень явки зафиксирован на дополнительных выборах депутата Думы Кушвинского городского округа по одномандатному округу № 10 — здесь к урнам пришли лишь 17,94% избирателей. Немного лучше ситуация в Верхней Туре, где на выборах депутатов Думы явка достигла 31,96%.Эти данные включают результаты дистанционного электронного голосования (ДЭГ).