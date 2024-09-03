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Явка избирателей на 15:00 8 сентября в Свердловской области: где проголосовали активнее всего
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На выборах в Свердловской области, по данным на 15:00 8 сентября, явка избирателей значительно варьировалась в разных муниципалитетах. Наибольшую активность проявили жители Артинского городского округа: на дополнительных выборах депутата Думы по одномандатному округу № 1 явка составила 56,12%.
В других округах ситуация сложилась менее динамично. Так, на выборах депутатов Думы Верхотурского городского округа явка составила 35%, а в Алапаевском муниципальном образовании, где проходят дополнительные выборы депутата по округу № 2, проголосовали 34,3% избирателей.
Самый низкий уровень явки зафиксирован на дополнительных выборах депутата Думы Кушвинского городского округа по одномандатному округу № 10 — здесь к урнам пришли лишь 17,94% избирателей. Немного лучше ситуация в Верхней Туре, где на выборах депутатов Думы явка достигла 31,96%.
Эти данные включают результаты дистанционного электронного голосования (ДЭГ).
В других округах ситуация сложилась менее динамично. Так, на выборах депутатов Думы Верхотурского городского округа явка составила 35%, а в Алапаевском муниципальном образовании, где проходят дополнительные выборы депутата по округу № 2, проголосовали 34,3% избирателей.
Самый низкий уровень явки зафиксирован на дополнительных выборах депутата Думы Кушвинского городского округа по одномандатному округу № 10 — здесь к урнам пришли лишь 17,94% избирателей. Немного лучше ситуация в Верхней Туре, где на выборах депутатов Думы явка достигла 31,96%.
Эти данные включают результаты дистанционного электронного голосования (ДЭГ).
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