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Осуждённый екатеринбургский пиарщик Ширшиков оказался без свиданий и звонков близким в СИЗО

15.19 Суббота, 31 августа 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Осуждённый за пост в телеграм-канале екатеринбургский пиарщик Ширшиков оказался без свиданий и звонков близким. Как сообщается в основанном Ярославом Ширшиковым телеграм-канале «Гусарская бравада», уже два месяца Ширшиков лишён свиданий и месяц – телефонных звонков.

31 июля, в день рождения Ширшикова, к нему в СИЗО-4 (город Камышлов) на одобренное Центральным окружным военным судом свидание приехали жена и мама, но их не пустили – сославшись на то, что за 2 дня до этого, 29 июля уголовное дело Ширшикова направлено в апелляционный военный суд в ЗАТО Власиху, а значит, именно этот суд должен выдавать разрешение на свидания.

Теперь Ширшиков написал заявление в суд Власихи, но оно доставляется обычной почтой и может рассматриваться до 30 дней – таким образом, находящийся в СИЗО Ширшиков остался без свиданий уже минимум два месяца, пишет канал.

Напомним, уральского пиарщика и политтехнолога Ярослава Ширшикова приговорили к двум годам колонии за пост о гибели военного блогера Максима Фомина (известного как Владлен Татарский). Прокуратура требует увеличить в апелляции этот срок.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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