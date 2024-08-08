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Обвиняемой в госизмене из-за денежного перевода Ксении Карелиной запросили 15 лет лишения свободы

12.47 Четверг, 8 августа 2024
Иллюстрация: Андрей Гоголев
Гособвинение запросило 15 лет лишения свободы Ксении Карелиной, уроженки Екатеринбурга и гражданки сразу двух стран – России и США, которую обвиняют в государственной измене из-за перевода на сумму в 51,8 долларов в один из американо-украинских фондов в феврале 2022 года.

«В прениях сторон государственный обвинитель просил суд назначить Карелиной наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, последующим ограничением свободы сроком на 2 года и штрафом в 500 тысяч рублей», – сообщили в пресс-службе областного суда.

Как Вечерним ведомостям рассказал адвокат Карелиной, оглашение приговора назначили на 15 августа. Также он отметил, что его подзащитная хочет попасть в программу по обмену.

Напомним, Ксению задержали 27 января у кинотеатра «Заря» на Эльмаше — полицейские предъявили ей обвинения в том, что она «в присутствии посторонних граждан выражалась грубой нецензурной бранью, вела себя нагло и вызывающе», и составили на Карелину протокол по части 2 статьи 20.1 КоАП (мелкое хулиганство, сопряжённое с неповиновением законному требованию представителя власти). Судья Орджоникидзевского суда Екатеринбурга Анастасия Меньшикова назначила Карелиной 14 суток ареста. На выходе из спецприёмника Карелину уже встретили сотрудники ФСБ и предъявили обвинения в госизмене (275 УК РФ).



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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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10:39 Глава СК потребовал возбудить уголовное дело на свердловского подростка, сбившего на электросамокате ребёнка
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09:29 В Екатеринбурге на два месяца закроют движение на улице Рабочих
00:19 В Екатеринбурге назвали победителей третьего кинофестиваля «Одна шестая»
20:53 Трагически обрушившийся дом в Нижнем Тагиле собираются доломать
20:31 Почти 40 нарушителей отловили за день на улицах Екатеринбурга автоинспекторы
20:05 У Белинки сменился директор
19:28 Опубликован список запланированных ограничений движения в Свердловской области
19:06 Легендарная Ирбитская ярмарка откроет торговые ряды через несколько дней
18:40 Подмосковные полицейские сорвали крупную поставку для екатеринбургских наркоманов
17:52 Свердловчане смогут отдохнуть от дождей
17:40 Мастера газовой службы, обслуживавшей обрушившийся дом в Нижней Тагиле, отправили под домашний арест
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