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Обвиняемой в госизмене из-за денежного перевода Ксении Карелиной запросили 15 лет лишения свободы
Иллюстрация: Андрей Гоголев
Гособвинение запросило 15 лет лишения свободы Ксении Карелиной, уроженки Екатеринбурга и гражданки сразу двух стран – России и США, которую обвиняют в государственной измене из-за перевода на сумму в 51,8 долларов в один из американо-украинских фондов в феврале 2022 года.
«В прениях сторон государственный обвинитель просил суд назначить Карелиной наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, последующим ограничением свободы сроком на 2 года и штрафом в 500 тысяч рублей», – сообщили в пресс-службе областного суда.
Как Вечерним ведомостям рассказал адвокат Карелиной, оглашение приговора назначили на 15 августа. Также он отметил, что его подзащитная хочет попасть в программу по обмену.
Напомним, Ксению задержали 27 января у кинотеатра «Заря» на Эльмаше — полицейские предъявили ей обвинения в том, что она «в присутствии посторонних граждан выражалась грубой нецензурной бранью, вела себя нагло и вызывающе», и составили на Карелину протокол по части 2 статьи 20.1 КоАП (мелкое хулиганство, сопряжённое с неповиновением законному требованию представителя власти). Судья Орджоникидзевского суда Екатеринбурга Анастасия Меньшикова назначила Карелиной 14 суток ареста. На выходе из спецприёмника Карелину уже встретили сотрудники ФСБ и предъявили обвинения в госизмене (275 УК РФ).
«В прениях сторон государственный обвинитель просил суд назначить Карелиной наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, последующим ограничением свободы сроком на 2 года и штрафом в 500 тысяч рублей», – сообщили в пресс-службе областного суда.
Как Вечерним ведомостям рассказал адвокат Карелиной, оглашение приговора назначили на 15 августа. Также он отметил, что его подзащитная хочет попасть в программу по обмену.
Напомним, Ксению задержали 27 января у кинотеатра «Заря» на Эльмаше — полицейские предъявили ей обвинения в том, что она «в присутствии посторонних граждан выражалась грубой нецензурной бранью, вела себя нагло и вызывающе», и составили на Карелину протокол по части 2 статьи 20.1 КоАП (мелкое хулиганство, сопряжённое с неповиновением законному требованию представителя власти). Судья Орджоникидзевского суда Екатеринбурга Анастасия Меньшикова назначила Карелиной 14 суток ареста. На выходе из спецприёмника Карелину уже встретили сотрудники ФСБ и предъявили обвинения в госизмене (275 УК РФ).
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