Концерт Глеба Самойлова в Екатеринбурге грозит сорвать «Русская община»

«Активисты «Русской общины» обратились в МВД с требованием запретить проведение 9 августа концерта Глеба Самойлова в городе», - говорится в обращении общинников.



«Некоторые композиции исполнителя официально запрещены в РФ, в частности, как пропагандирующие наркотики. Одним из главных критиков Глеба является его старший брат и создатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов (братья давно не общаются друг с другом)», — такое сообщение появилось буквально несколько часов на страницах в соцсетях «Русской общины. Екатеринбург».

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В пятницу, 9 августа, в Екатеринбурге в концертном зале «Фабрика Event Hall» должен состояться концерт экс-половинки рок-братьев из группы «Агата Кристи». Однако это дюже не по душе членам местного отделения «Русской общины».Выступлением в столице Урала Глеб Самойлов намерен отметить день рождения (хотя, настоящая его дата — 4 августа). Основу концерта составит программа «35 на бис». Если выступление вообще состоится, ведь в Екатеринбурге обнаружились активные противники и творчества Самойлова, и его личных критических взглядов на современную политику России. Они настроены сорвать концерт.Там же приводится и цитата из слов координатора «Русской общины» в Екатеринбурге, некоего Игоря Черноскутова. «Мы будем воевать до конца!», — заявил корреспонденту одного из местных интернет-ресурсов.Как заявляется, билеты на концерт Глеба Самойлова в Екатеринбурге уже практически полностью раскуплены. Сегодня у пользователей Интернета возникали проблемы при попытке пройти на сайт онлайн-продажи билетов на концерт. Им демонстрировалось сообщение о том, что продажа билетов приостановлена. По предварительным данным, это получилось в результате технической неполадки и никак не связано с наездами «общинников».Общественное движение «Русская община» появилась в стране сравнительно недавно. Среди своих целей члены «движа» заявляют «организацию Общин на местах и установление горизонтальных связей между ними», «единение русских людей для всех видов помощи друг другу», «развитие русского самоуправления и предпринимательства».