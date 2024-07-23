Суд отказался выпускать правозащитника Алексея Соколова из СИЗО

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Свердловский областной суд не стал отпускать правозащитника Алексея Соколова из СИЗО. Ранее защита подавала апелляцию об отмене решения о содержании его под стражей.Об этом Вечерним ведомостям сообщил адвокат Фёдор Акчермышев. Таким образом, правозащитник, специализирующийся на защите прав заключённых, останется под стражей как минимум до 1 сентября.Напомним, уголовное дело против Соколова возбудили по статье о неоднократной демонстрации запрещённой символики, в роли которой выступил логотип известной соцсети Марка Цукерберга. При этом следствие так и не указало, в каком посте была повторная демонстрация логотипа – в качестве правонарушения Соколову вменяют не изображение логотипа, а наличие гиперссылки на соцсеть в публикациях телеграм-канала «Правозащитники Урала», пояснил адвокат.