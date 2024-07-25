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Суд в Екатеринбурге отказался приостанавливать национализацию группы ЧЭМК

09.08 Вторник, 30 июля 2024
Фото: Вечерние ведомости
Владельцы национализированных предприятий группы ЧЭМК подали в арбитражный суд Уральского округа кассационную жалобу, оспаривающую изъятие в активов в пользу государства, а вместе с ней — ходатайство о приостановлении исполнения судебного акта.

Судья Дмитрий Морозов отказал в удовлетворении ходатайства, а рассмотрение кассационной жалобы назначил на 25 сентября.

Напомним, активы группы Челябинского электрометаллургического комбината (АО ЧЭМК), в которую входит расположенный в Свердловской области Серовский завод ферросплавов, по иску Генпрокуратуры арбитражный суд Свердловской области национализировал в феврале этого года. Судья Юлия Франк посчитала, что приватизация Челябинского электрометаллургического комбината была проведена в 1990-х с нарушениями закона.

Бенефициары АО ЧЭМК, Юрий и Людмила Антиповы, подали апелляцию, однако она осталась без удовлетворения.

Кроме того, против Юрия Антипова возбудили уголовное дело о мошенничестве. Уголовное дело также возбудили против гендиректора ЧЭМК Павла Ходоровского — по «педофильской» статье.

Пока что все попытки владельцем ЧЭМК отменить или приостановить передачу активов Росимуществу безуспешны. При этом другому уральскому бизнесмену, Малику Гайсину, удалось через Верховный суд отменить национализацию одного из своих предприятий.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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17:27 Издевательства подростков над другими детьми в екатеринбургской спецшколе попали на видео
17:03 Жителю Екатеринбурга, у которого нет руки, не разрешили зайти в клуб
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15:30 Гособвинитель запросил по 10 лет лишения свободы экс-воспитанникам екатеринбургской спецшколы, обвиняемым в изнасиловании
14:59 Свердловские врачи рассказали об ошибках при оказании помощи пострадавшим детям
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