Суд в Екатеринбурге отказался приостанавливать национализацию группы ЧЭМК

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Владельцы национализированных предприятий группы ЧЭМК подали в арбитражный суд Уральского округа кассационную жалобу, оспаривающую изъятие в активов в пользу государства, а вместе с ней — ходатайство о приостановлении исполнения судебного акта.Судья Дмитрий Морозов отказал в удовлетворении ходатайства, а рассмотрение кассационной жалобы назначил на 25 сентября.Напомним, активы группы Челябинского электрометаллургического комбината (АО ЧЭМК), в которую входит расположенный в Свердловской области Серовский завод ферросплавов, по иску Генпрокуратуры арбитражный суд Свердловской области национализировал в феврале этого года. Судья Юлия Франк посчитала, что приватизация Челябинского электрометаллургического комбината была проведена в 1990-х с нарушениями закона.Бенефициары АО ЧЭМК, Юрий и Людмила Антиповы, подали апелляцию, однако она осталась без удовлетворения.Кроме того, против Юрия Антипова возбудили уголовное дело о мошенничестве. Уголовное дело также возбудили против гендиректора ЧЭМК Павла Ходоровского — по «педофильской» статье.Пока что все попытки владельцем ЧЭМК отменить или приостановить передачу активов Росимуществу безуспешны. При этом другому уральскому бизнесмену, Малику Гайсину, удалось через Верховный суд отменить национализацию одного из своих предприятий.