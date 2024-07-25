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Суд в Екатеринбурге отказался приостанавливать национализацию группы ЧЭМК
Фото: Вечерние ведомости
Владельцы национализированных предприятий группы ЧЭМК подали в арбитражный суд Уральского округа кассационную жалобу, оспаривающую изъятие в активов в пользу государства, а вместе с ней — ходатайство о приостановлении исполнения судебного акта.
Судья Дмитрий Морозов отказал в удовлетворении ходатайства, а рассмотрение кассационной жалобы назначил на 25 сентября.
Напомним, активы группы Челябинского электрометаллургического комбината (АО ЧЭМК), в которую входит расположенный в Свердловской области Серовский завод ферросплавов, по иску Генпрокуратуры арбитражный суд Свердловской области национализировал в феврале этого года. Судья Юлия Франк посчитала, что приватизация Челябинского электрометаллургического комбината была проведена в 1990-х с нарушениями закона.
Бенефициары АО ЧЭМК, Юрий и Людмила Антиповы, подали апелляцию, однако она осталась без удовлетворения.
Кроме того, против Юрия Антипова возбудили уголовное дело о мошенничестве. Уголовное дело также возбудили против гендиректора ЧЭМК Павла Ходоровского — по «педофильской» статье.
Пока что все попытки владельцем ЧЭМК отменить или приостановить передачу активов Росимуществу безуспешны. При этом другому уральскому бизнесмену, Малику Гайсину, удалось через Верховный суд отменить национализацию одного из своих предприятий.
Судья Дмитрий Морозов отказал в удовлетворении ходатайства, а рассмотрение кассационной жалобы назначил на 25 сентября.
Напомним, активы группы Челябинского электрометаллургического комбината (АО ЧЭМК), в которую входит расположенный в Свердловской области Серовский завод ферросплавов, по иску Генпрокуратуры арбитражный суд Свердловской области национализировал в феврале этого года. Судья Юлия Франк посчитала, что приватизация Челябинского электрометаллургического комбината была проведена в 1990-х с нарушениями закона.
Бенефициары АО ЧЭМК, Юрий и Людмила Антиповы, подали апелляцию, однако она осталась без удовлетворения.
Кроме того, против Юрия Антипова возбудили уголовное дело о мошенничестве. Уголовное дело также возбудили против гендиректора ЧЭМК Павла Ходоровского — по «педофильской» статье.
Пока что все попытки владельцем ЧЭМК отменить или приостановить передачу активов Росимуществу безуспешны. При этом другому уральскому бизнесмену, Малику Гайсину, удалось через Верховный суд отменить национализацию одного из своих предприятий.
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