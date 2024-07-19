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Экс-министр природы Пермского края скоропостижно скончался у паба в Екатеринбурге
Фото: Западно-Уральское управление Ростехнадзора
Глава Западно-Уральского управления Ростехнадзора и экс-министр природы Пермского края скоропостижно скончался возле скандинавского паба в Екатеринбурге.
В ночь с 25 на 26 июля руководитель Западно-Уральского управления Ростехнадзора (управлению подведомственны территории Башкортостана, Удмуртии, Пермского края, Кировской и Оренбургской областей) Константин Черёмушкин отдыхал в Екатеринбурге со своими сыновьями в пабе Fjord на улице Пушкина.
Как сообщает Ura.ru, чиновник вышел на улицу, ему стало плохо и он скоропостижно скончался — прибывшая на место скорая не смогла его реанимировать.
В Ростехнадзоре подтвердили «Вечерним ведомостям» смерть руководителя Западно-Уральского управления.
Черёмушкину было 53 года, он родился в 1971 году в Змеиногорске Алтайского края, в 1995 году окончил Уральскую государственную горно-геологическую академию (ныне УГГУ), после чего 12 лет работал в администрации Ямало-Ненецкого автономного округа. С 2007 по 2013 год являлся руководителем управления Росприроднадзора по ЯНАО, с 2013 по 2017 год возглавлял министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края, в августе 2017 года был назначен руководителем Западно-Уральского управления Ростехнадзора, и занимал эту должность до своей смерти.
О дате и месте прощания с Черёмушкиным пока не сообщается.
В ночь с 25 на 26 июля руководитель Западно-Уральского управления Ростехнадзора (управлению подведомственны территории Башкортостана, Удмуртии, Пермского края, Кировской и Оренбургской областей) Константин Черёмушкин отдыхал в Екатеринбурге со своими сыновьями в пабе Fjord на улице Пушкина.
Как сообщает Ura.ru, чиновник вышел на улицу, ему стало плохо и он скоропостижно скончался — прибывшая на место скорая не смогла его реанимировать.
В Ростехнадзоре подтвердили «Вечерним ведомостям» смерть руководителя Западно-Уральского управления.
Черёмушкину было 53 года, он родился в 1971 году в Змеиногорске Алтайского края, в 1995 году окончил Уральскую государственную горно-геологическую академию (ныне УГГУ), после чего 12 лет работал в администрации Ямало-Ненецкого автономного округа. С 2007 по 2013 год являлся руководителем управления Росприроднадзора по ЯНАО, с 2013 по 2017 год возглавлял министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края, в августе 2017 года был назначен руководителем Западно-Уральского управления Ростехнадзора, и занимал эту должность до своей смерти.
О дате и месте прощания с Черёмушкиным пока не сообщается.
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