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Осужденный в Екатеринбурге журналист WSJ Гершкович ждет перевода приговора на английский

18.12 Среда, 24 июля 2024
Фото: Вечерние ведомости
Журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, осужденный по статье о шпионаже и приговоренный к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима, ожидает перевода приговора на английский язык. Об этом сообщили ТАСС в Свердловском областном суде.

По словам представителей суда, иностранным гражданам, таким как Гершкович, на судебных процессах в России предоставляется переводчик, а приговоры переводятся на их родной язык. Также изданию сообщили, что с момента вынесения приговора ни жалобы, ни апелляционные представления со стороны прокурора или защиты не поступили.

Напомним, что журналист был задержан в Екатеринбурге в конце марта 2023 года. По всей вероятности, свидетелем задержания Гершковича стал читатель Вечерних ведомостей, увидевший как силовики выводят из ресторана Bukowski Grill на Карла Либкнехта мужчину, натянув на его голову свитер.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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