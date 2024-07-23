Возрастное ограничение 18+

Прокуратура Свердловской области подвела итоги полугодия

14.10 Среда, 24 июля 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
23 июля в прокуратуре области прошло заседание коллегии под руководством Бориса Крылова. На встрече обсуждены результаты работы надзорного органа за первое полугодие и определены основные цели на второе полугодие текущего года. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Как сообщает прокуратура было восстановлено обеспечение техническими средствами реабилитации для более двух тысяч людей с инвалидностью, а также погашена задолженность по заработной плате на сумму 136,7 миллиона рублей. В сфере жилищно-коммунального хозяйства выявлено порядка четырех тысяч нарушений. В ответ на это было принято более двух с половиной тысяч актов реагирования, что способствовало модернизации коммунальных объектов и замене 408 километров старых сетей. Более 50 тысяч потребителей получили перерасчет за ненадлежащие коммунальные услуги на сумму свыше 20 миллионов рублей.

Также, по результатам прокурорских проверок, начата разработка документации для реконструкции очистных сооружений (Молебское болото, р. Тура) и установлены новые нормативы сброса загрязняющих веществ (р. Малая Кушва, Исток). Ликвидировано 98 несанкционированных свалок, а ущерб причиненный реке Камышенка и Северка от деятельности ЕМУП «Водоканал» был взыскан.

В области защиты прав несовершеннолетних прокуроры выявили более восьми тысяч нарушений и внесли свыше четырех тысяч актов реагирования. Учитывая требования прокуратуры, в 2024 году сумма бюджетных средств на обеспечение жилищных прав сирот увеличена на 1,18 миллиарда рублей, что позволило предоставить жилье 575 детям.

В образовательной сфере было выявлено более двух тысяч нарушений, а на их устранение направлено полторы тысячи актов реагирования. В сфере антикоррупционного контроля выявлены случаи сокрытия доходов и конфликта интересов. В результате дисциплинарной ответственности подверглись 216 должностных лиц, 68 — к административной ответственности, а восемь уволены из-за утраты доверия. В числе уволенных оказался и глава Пышминского городского округа В.В. Соколов.

По итогам первого полугодия 2024 года органы прокуратуры рассмотрели около 40,5 тысяч обращений граждан.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Дарья Суродина © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
Екатеринбургская компания выплатила задолженность перед 2,4 тысячи работников
23 июля 2024
Суд постановил взыскать более 3,3 млн рублей с бывшего чиновника из Екатеринбурга
24 июля 2024
Более 9 тысяч нарушений ПДД пресекли свердловские автоинспекторы на прошлой неделе
23 июля 2024
В Нижнем Тагиле тоже взялись за лодочников
22 июля 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Свердловские власти хотят «вовлечь в хозяйственный оборот» территорию лесопарка, где находятся останки Николая II

И это уже не первая попытка сократить территорию Железнодорожного лесопарка
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
15:21 В Екатеринбурге пройдет open-air фестиваль ВНИЗ совмество с приютом «Надин Ковчег»
14:57 Издательство Ad Marginem проведет ярмарку в Екатеринбурге с большими скидками на книги в честь своего юбилея
14:42 Гроза вынудила самолеты приземлиться в Челябинске вместо Кольцово
14:29 У Ирбита появился сайт для знакомства с историей и культурой города
14:10 Прокуратура Свердловской области подвела итоги полугодия
13:08 Суд постановил взыскать более 3,3 млн рублей с бывшего чиновника из Екатеринбурга
12:37 В Каменске-Уральском задержали мужчину за многолетнее сексуализированное насилие над внучкой
12:08 «Мы ни от чего не отказываемся»: ГУФСИН по Свердловской области прокомментировало ситуацию вокруг исправительного центра на Уктусе
12:01 Топ-5 прибыльных идей для летнего бизнеса в Екатеринбурге
10:58 В Свердловской области уголовные дела в отношении мигрантов чаще всего касаются взяточничества и преступлений против половой неприкосновенности
10:24 Центральная больница Екатеринбурга ежедневно принимает по 10-15 самокатчиков и 3-5 пешеходов
10:04 Знаменитая пловчиха поделилась впечатлениями о проживании на финале Кубка России по плаванию в Екатеринбурге
09:23 В Екатеринбурге фура столкнула с легковушкой: погибли четверо молодых людей
21:20 Сплюшку подлечили в екатеринбургской ветклинике
20:51 Суды Свердловской области завалены уголовными делами
19:45 Пожилую женщину убил «взбесившийся» в Нижней Салде грузовик
19:21 В посёлке Новой Ляли детский садик отремонтировали после прокурорского «наезда»
18:59 Более 9 тысяч нарушений ПДД пресекли свердловские автоинспекторы на прошлой неделе
18:25 Баночку с героином нашли у подозрительного прохожего на Уралмаше
17:34 Новую поликлинику ДГКБ №9 в Екатеринбурге обещают достроить в 2025 году
16:55 На первоуральца, пришедшего на детский праздник с ножом, возбудили уголовное дело
16:22 Водителей предупреждают о ремонте железнодорожного переезда на трассе «Екатеринбург – Шадринск – Курган»
15:51 85% пожаров в лесах Свердловской области тушат в первые сутки
15:08 Ещё порядка 500 человек пострадали от клещей в Свердловской области
14:34 В полиции и СК прокомментировали ситуацию с душившей ребёнка матерью из Каменска-Уральского
13:42 Екатеринбургская компания выплатила задолженность перед 2,4 тысячи работников
Все новости Свердловской области
15:47 РАН будет проверять школьные учебники на научную обоснованность
15:04 В Дагестане после квеста с двумя погибшими арестовали 18-летнего аниматора
14:37 Минтруд: МРОТ в 2025 году будет увеличен до 22 440 рублей
13:57 Оползни в Эфиопии унесли жизни более 200 человек
13:23 На севере Москвы взорвался внедорожник, пострадали два человека
18:34 ГД расширила критерии, по которым организации могут признать нежелательными в РФ
17:24 Депутат ГД предлагает платить по 100 тысяч за сообщения о мигрантах нелегалах
16:23 Госдума приняла закон об уголовном наказании за пропаганду наркотиков
15:39 Госдума освободила Сергея Неверова от должности вице-спикера
14:59 Детский омбудсмен Татарстана предложила запретить пропаганду разводов и одиночества
13:37 Фальков предложил оставить общежития только для малоимущих
13:44 Байден снялся с президентской гонки и предложил кандидатуру Харрис
17:18 В Нью-Йорке самый крупный скелет стегозавра продан за рекордные 44 млн $
16:29 В Перу замечено неконтактное племя машко-пиро
15:19 Глава «CrowdStrike» заявил, что глобальный сбой не связан с кибератакой
14:47 У клиентов «Т-банка» произошел сбой в мобильном приложении
14:33 «Росэнергоатом» опровергает сообщения о радиационной аварии на Ростовской АЭС
13:50 По всему миру возник глобальный сбой в работе аэропортов, банков и операторов связи
18:29 В Твери машина застряла в яме с кипятком, спасатели получили ожоги
17:54 В пятизвездочном отеле Бангкока найдены мертвыми шесть человек
16:14 В Московской области девушка бросила коктейль Молотова в полицейскую машину
15:35 Липецкие власти признались, что «повернули» голову бизнесмена на фото с губернатором
15:03 Крупный пожар в торговом центре на юго-западе Китая унес жизни 16 человек
14:16 Депутат ГД предложил ввести наказание за дискредитацию семейных ценностей
13:49 В Уфе парки и скверы будут патрулировать на электросамокатах
13:14 Пользователи Авито теперь могут искать новые товары с помощью мультиобъявлений
Все новости России и мира
15:21 В Екатеринбурге пройдет open-air фестиваль ВНИЗ совмество с приютом «Надин Ковчег»
14:57 Издательство Ad Marginem проведет ярмарку в Екатеринбурге с большими скидками на книги в честь своего юбилея
14:45 Подход ученых Пермского политеха позволяет с высокой точностью оценить особенности грунта
14:42 Гроза вынудила самолеты приземлиться в Челябинске вместо Кольцово
14:29 У Ирбита появился сайт для знакомства с историей и культурой города
14:10 Прокуратура Свердловской области подвела итоги полугодия
13:08 Суд постановил взыскать более 3,3 млн рублей с бывшего чиновника из Екатеринбурга
12:37 В Каменске-Уральском задержали мужчину за многолетнее сексуализированное насилие над внучкой
12:08 «Мы ни от чего не отказываемся»: ГУФСИН по Свердловской области прокомментировало ситуацию вокруг исправительного центра на Уктусе
12:01 Топ-5 прибыльных идей для летнего бизнеса в Екатеринбурге
10:58 В Свердловской области уголовные дела в отношении мигрантов чаще всего касаются взяточничества и преступлений против половой неприкосновенности
10:24 Центральная больница Екатеринбурга ежедневно принимает по 10-15 самокатчиков и 3-5 пешеходов
10:04 Знаменитая пловчиха поделилась впечатлениями о проживании на финале Кубка России по плаванию в Екатеринбурге
09:23 В Екатеринбурге фура столкнула с легковушкой: погибли четверо молодых людей
21:20 Сплюшку подлечили в екатеринбургской ветклинике
20:51 Суды Свердловской области завалены уголовными делами
19:45 Пожилую женщину убил «взбесившийся» в Нижней Салде грузовик
19:21 В посёлке Новой Ляли детский садик отремонтировали после прокурорского «наезда»
18:59 Более 9 тысяч нарушений ПДД пресекли свердловские автоинспекторы на прошлой неделе
18:25 Баночку с героином нашли у подозрительного прохожего на Уралмаше
17:34 Новую поликлинику ДГКБ №9 в Екатеринбурге обещают достроить в 2025 году
16:55 На первоуральца, пришедшего на детский праздник с ножом, возбудили уголовное дело
16:22 Водителей предупреждают о ремонте железнодорожного переезда на трассе «Екатеринбург – Шадринск – Курган»
15:51 85% пожаров в лесах Свердловской области тушат в первые сутки
15:08 Ещё порядка 500 человек пострадали от клещей в Свердловской области
14:34 В полиции и СК прокомментировали ситуацию с душившей ребёнка матерью из Каменска-Уральского
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK