Прокуратура Свердловской области подвела итоги полугодия

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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23 июля в прокуратуре области прошло заседание коллегии под руководством Бориса Крылова. На встрече обсуждены результаты работы надзорного органа за первое полугодие и определены основные цели на второе полугодие текущего года. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.Как сообщает прокуратура было восстановлено обеспечение техническими средствами реабилитации для более двух тысяч людей с инвалидностью, а также погашена задолженность по заработной плате на сумму 136,7 миллиона рублей. В сфере жилищно-коммунального хозяйства выявлено порядка четырех тысяч нарушений. В ответ на это было принято более двух с половиной тысяч актов реагирования, что способствовало модернизации коммунальных объектов и замене 408 километров старых сетей. Более 50 тысяч потребителей получили перерасчет за ненадлежащие коммунальные услуги на сумму свыше 20 миллионов рублей.Также, по результатам прокурорских проверок, начата разработка документации для реконструкции очистных сооружений (Молебское болото, р. Тура) и установлены новые нормативы сброса загрязняющих веществ (р. Малая Кушва, Исток). Ликвидировано 98 несанкционированных свалок, а ущерб причиненный реке Камышенка и Северка от деятельности ЕМУП «Водоканал» был взыскан.В области защиты прав несовершеннолетних прокуроры выявили более восьми тысяч нарушений и внесли свыше четырех тысяч актов реагирования. Учитывая требования прокуратуры, в 2024 году сумма бюджетных средств на обеспечение жилищных прав сирот увеличена на 1,18 миллиарда рублей, что позволило предоставить жилье 575 детям.В образовательной сфере было выявлено более двух тысяч нарушений, а на их устранение направлено полторы тысячи актов реагирования. В сфере антикоррупционного контроля выявлены случаи сокрытия доходов и конфликта интересов. В результате дисциплинарной ответственности подверглись 216 должностных лиц, 68 — к административной ответственности, а восемь уволены из-за утраты доверия. В числе уволенных оказался и глава Пышминского городского округа В.В. Соколов.По итогам первого полугодия 2024 года органы прокуратуры рассмотрели около 40,5 тысяч обращений граждан.