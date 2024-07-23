Суд постановил взыскать более 3,3 млн рублей с бывшего чиновника из Екатеринбурга

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес решение о взыскании свыше 3,3 миллиона рублей с бывшего государственного служащего. Эти деньги поступили на его счета, но не удалось подтвердить их законное происхождение. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.В результате проверки, проведенной прокуратурой Свердловской области, было установлено, что на счета начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Железнодорожному району и МЧС по Свердловской области поступили денежные средства, общая сумма которых за период с 2019 по 2021 год превысила 3,3 миллиона рублей. Эти суммы значительно превышают совокупный доход чиновника и его супруги за отчетный и два предшествующих года.Прокурор Свердловской области Борис Крылов подал исковое заявление в суд, требуя взыскать эти деньги в доход Российской Федерации. По словам прокурора, бывший чиновник не предоставил убедительных доказательств законного происхождения средств. Суд удовлетворил исковые требования и постановил вернуть средства в государственную казну.