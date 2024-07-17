Мэр Богдановича взыскал с жены участника боевых действий 25 тысяч рублей за комментарий в соцсети

— написал градоначальник.

На сегодняшний день я такой же отец и у меня трое детей. И все чаще от них я слышу вопрос: «Зачем ты каждый день ездишь 100 км в одну сторону на работу, если людям это не надо?». Я такой же полноправный гражданин. И кто сказал, что в меня можно кидаться 💩? Или глава автоматически становится мишенью для метания дротиков?