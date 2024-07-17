Возрастное ограничение 18+
Мэр Богдановича взыскал с жены участника боевых действий 25 тысяч рублей за комментарий в соцсети
А изначально и вовсе требовал возбудить против неё уголовное дело...
Фото: соцсети Олега Нейфельда
Главе Богдановича Олегу Нейфельду не понравились комментарии во Вконтакте, в которых его обвиняли в переделе похоронного рынка города.
В одном из них, написанном местной жительницей Ириной Костылевой, были, в частности, такие слова: «У нас идёт рейдерский захват кладбища. И этому способствует наш мэр Нейфельд! <...> Наш мэр — это бандит, а бандиты любят много денег».
Нейфельд после этого подал заявление в полицию — с требованием возбудить уголовное дело о клевете на нескольких жителей. Полиция вынесла отказ в возбуждении уголовного дела, однако в рамках проверки экспертно- криминалистическим центром ГУ МВД по Свердловской области была проведена экспертиза, и эксперт установил, что высказывание Ирины Костылевой является её оценочным мнением, рассказала адвокат Евгения Кротова, представляющая интересы Костылевой в суде.
Мнение оскорбило чиновника, и он обратился в суд с требованием взыскать с матери двух детей Костылевой, беременной третьим ребёнком, 50 тысяч рублей компенсации морального вреда. Муж Костылевой участвует в боевых действиях в Украине.
В исковом заявлении Олег Нейфельд указал, что после распространения оскорбительных комментариев он «перенёс душевные волнения и переживания, стал испытывать неудобство перед своими подчиненными, коллегами и членами семьи».
10 июля судья Богдановичского городского суда Елена Пивоварова вынесла решение в пользу Нейфельда — правда, срезала запрошенную сумму компенсации вдвое: до 25 тысяч рублей.
Адвокат женщины заявила, что обжалует решение, поскольку оценочное суждение не может причинить моральный вред, если оно выражено в приличной форме.
Сам Нейфельд сегодня, после того как информация о его деле распространилась по федеральными СМИ, написал пост, который начинается со слов «Оправдываться... не моя история!». В публикации мэр подчеркнул, что каждый день ездит в Богданович на работу за 100 км (Нейфельд живёт в Екатеринбурге — прим. ВВ).
Нейфельд также утверждает, что «эта женщина сама из семейного, ритуального бизнеса».
Предыдущий мэр Богдановича, к слову, лишился своей должности на фоне уголовного дела.
В одном из них, написанном местной жительницей Ириной Костылевой, были, в частности, такие слова: «У нас идёт рейдерский захват кладбища. И этому способствует наш мэр Нейфельд! <...> Наш мэр — это бандит, а бандиты любят много денег».
Нейфельд после этого подал заявление в полицию — с требованием возбудить уголовное дело о клевете на нескольких жителей. Полиция вынесла отказ в возбуждении уголовного дела, однако в рамках проверки экспертно- криминалистическим центром ГУ МВД по Свердловской области была проведена экспертиза, и эксперт установил, что высказывание Ирины Костылевой является её оценочным мнением, рассказала адвокат Евгения Кротова, представляющая интересы Костылевой в суде.
Мнение оскорбило чиновника, и он обратился в суд с требованием взыскать с матери двух детей Костылевой, беременной третьим ребёнком, 50 тысяч рублей компенсации морального вреда. Муж Костылевой участвует в боевых действиях в Украине.
В исковом заявлении Олег Нейфельд указал, что после распространения оскорбительных комментариев он «перенёс душевные волнения и переживания, стал испытывать неудобство перед своими подчиненными, коллегами и членами семьи».
10 июля судья Богдановичского городского суда Елена Пивоварова вынесла решение в пользу Нейфельда — правда, срезала запрошенную сумму компенсации вдвое: до 25 тысяч рублей.
Адвокат женщины заявила, что обжалует решение, поскольку оценочное суждение не может причинить моральный вред, если оно выражено в приличной форме.
Сам Нейфельд сегодня, после того как информация о его деле распространилась по федеральными СМИ, написал пост, который начинается со слов «Оправдываться... не моя история!». В публикации мэр подчеркнул, что каждый день ездит в Богданович на работу за 100 км (Нейфельд живёт в Екатеринбурге — прим. ВВ).
На сегодняшний день я такой же отец и у меня трое детей. И все чаще от них я слышу вопрос: «Зачем ты каждый день ездишь 100 км в одну сторону на работу, если людям это не надо?». Я такой же полноправный гражданин. И кто сказал, что в меня можно кидаться 💩? Или глава автоматически становится мишенью для метания дротиков?
— написал градоначальник.
Нейфельд также утверждает, что «эта женщина сама из семейного, ритуального бизнеса».
Предыдущий мэр Богдановича, к слову, лишился своей должности на фоне уголовного дела.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
После нападения на женщину с ребёнком в Екатеринбурге глава СК потребовал возбудить уголовное дело
15 июля 2024
15 июля 2024