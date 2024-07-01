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Екатеринбург не выполнил «областной» KPI по голосованию в рамках проекта ФКГС
Фото: Андрей Гоголев
В минувшую пятницу ДИП Свердловской области опубликовал итоговые данные о голосовании за объекты благоустройства в рамках федерального проекта ФКГС («Формирование комфортной городской среды»), согласно которым Екатеринбург стал одним из двух городов Свердловской области, не выполнивших «областной» KPI по голосованию.
В департаменте сообщили, что победителями стали 55 объектов в муниципалитетах Свердловской области. Однако то, что эти 55 объектов стали лидерами голосования, было известно ещё 1 мая. А вот значит ли это, что все 55 объектов получат средства из федерального бюджета на благоустройство, большой вопрос – напрямую в исходной новости об этом не сказано.
Более того, несколько городов (итоговые данные по всем городам оказались в распоряжении «Вечерних ведомостей») не выполнили ни федеральный (30% проголосовавших среди всего населения старше 14 лет), ни даже областной (24,57% от того же числа) KPI. Среди них и Екатеринбург.
Вместе с Дегтярском столица Урала оказалась в аутсайдерах по активности голосования. В лидерах – Волчанск, Верхняя Тура, Красноуфимск и Среднеуральск. Более подробно о показателях лидеров и аутсайдеров – в приведённой выше инфографике.
Мы сделали запрос в МинЖКХ Свердловской области с целью прояснить, помешает ли это Екатеринбургу претендовать на федеральную субсидию. Мы опубликуем ответ, как только получим. Ранее, напомним, Екатеринбург по разным причинам оставался без федеральных средств на реализацию проектов, победивших в голосовании ФКГС.
В департаменте сообщили, что победителями стали 55 объектов в муниципалитетах Свердловской области. Однако то, что эти 55 объектов стали лидерами голосования, было известно ещё 1 мая. А вот значит ли это, что все 55 объектов получат средства из федерального бюджета на благоустройство, большой вопрос – напрямую в исходной новости об этом не сказано.
Более того, несколько городов (итоговые данные по всем городам оказались в распоряжении «Вечерних ведомостей») не выполнили ни федеральный (30% проголосовавших среди всего населения старше 14 лет), ни даже областной (24,57% от того же числа) KPI. Среди них и Екатеринбург.
Вместе с Дегтярском столица Урала оказалась в аутсайдерах по активности голосования. В лидерах – Волчанск, Верхняя Тура, Красноуфимск и Среднеуральск. Более подробно о показателях лидеров и аутсайдеров – в приведённой выше инфографике.
Мы сделали запрос в МинЖКХ Свердловской области с целью прояснить, помешает ли это Екатеринбургу претендовать на федеральную субсидию. Мы опубликуем ответ, как только получим. Ранее, напомним, Екатеринбург по разным причинам оставался без федеральных средств на реализацию проектов, победивших в голосовании ФКГС.
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