Во время ИННОПРОМа в «Екатеринбург-ЭКСПО» будут работать молельные комнаты





– рассказал заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин. «В этом году страна-партнёр ИННОПРОМа Объединённые Арабские Эмираты. Ожидается большое количество участников выставки из стран исламского мира. В этой связи серьёзная подготовка проведена в индустрии гостеприимства для обслуживания гостей в соответствии со стандартами Muslim и Halal friendly»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Для гостей из мусульманских стран во время ИННОПРОМа в «Екатеринбург-ЭКСПО» на втором этаже «Атриума №2», между третьим и четвертым павильонами, будут работать две молельные комнаты — отдельно для мужчин и женщин.Также предусмотрены зоны питания, где для приготовления пищи будет использоваться исключительно халяльное сырье, сообщили в региональном ДИПе.По его словам, для гостей выставки будут работать сразу несколько входов: вход №1 около первого павильона и вход №2 между третьим и четвертым павильоном, где будет разместят экспозицию ОАЭ.Известно, что ранее уральских отельеров, рестораторов, экскурсоводов, туроператоров и представителей деловых и выставочных центров обучили работе в соответствии со стандартами ислама.