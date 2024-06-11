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Управления и комитеты екатеринбургской мэрии переименуют в департаменты
Фото: Вечерние Ведомости
Администрации города Екатеринбург, по всей видимости, показались не слишком солидными слова «управления» и «комитет» в названиях подразделений. Все они отныне будут именоваться «департаменты».
О переименовании структурных подразделений мэрии Екатеринбурга пишет телеграм-канал «Екатеринбург. Главное». По данным ресурса, изменяться названия следующим образом:
«Управление жилищного и коммунального хозяйства» станет «Департаментом жилищного и коммунального хозяйства»;
«Управление культуры» — «Департаментом культуры»;
«Управление по физической культуре и спорту» — «Департаментом физической культуры и спорта»;
«Земельный комитет» — «Департаментом землепользования»;
«Комитет благоустройства» — «Департаментом благоустройства»;
«Комитет по жилищной политике» — «Департаментом жилищной политики»;
«Комитет по строительству» — «Департаментом строительства»;
«Комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети» —«Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры».
Но произойдут ли подобные изменения, будут решать городские депутаты. Проект обновления направлен на рассмотрение в Гордуму. Там же рассмотрят и предложение создать Департамент молодежной политики и международных связей.
О переименовании структурных подразделений мэрии Екатеринбурга пишет телеграм-канал «Екатеринбург. Главное». По данным ресурса, изменяться названия следующим образом:
«Управление жилищного и коммунального хозяйства» станет «Департаментом жилищного и коммунального хозяйства»;
«Управление культуры» — «Департаментом культуры»;
«Управление по физической культуре и спорту» — «Департаментом физической культуры и спорта»;
«Земельный комитет» — «Департаментом землепользования»;
«Комитет благоустройства» — «Департаментом благоустройства»;
«Комитет по жилищной политике» — «Департаментом жилищной политики»;
«Комитет по строительству» — «Департаментом строительства»;
«Комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети» —«Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры».
Но произойдут ли подобные изменения, будут решать городские депутаты. Проект обновления направлен на рассмотрение в Гордуму. Там же рассмотрят и предложение создать Департамент молодежной политики и международных связей.
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