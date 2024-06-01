В Екатеринбурге накануне прошло мероприятие под названием II Международный женский форум

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Согласно заявлению организаторов, форум собрал более четырёх тысяч гостей. Участвовали в нем, конечно, не только женщины. Перед собравшимися выступил бывший боксер и депутат Госдумы Николай Валуев, митрополит Екатеринбургский Евгений Кульберг, свердловский губернатор Евгений Куйвашев и другие.Часть спикеров форума выступила по видеосвязи. Среди них были главред информагентства «Россия сегодня» Маргарита Симоньян, которая в своем видеообращении к участникам форума предложила идею возрождения яслей — чтобы женщины могли стать многодетными матерями, не отказываясь при этом от прежнего образа жизни.По видео выступил и полпред в УрФО Владимир Якушев., — сказал он.Митрополит Евгений выступил с критикой феминисток., — сказал священнослужитель.Форум проводится второй раз. Проведение оплачено из бюджета — его организаторами в этом году выступили заксобрание и правительство Свердловской области, а также региональное отделение Союза женщин России.Председатель свердловского отделения Союза женщин России Ирина Чемезова (экс-супруга вице-губернатора Олега Чемезова) и президент форума стран БРИКС Пурнима Ананд подписали на форуме меморандум о сотрудничестве.