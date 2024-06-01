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В Екатеринбурге накануне прошло мероприятие под названием II Международный женский форум
Фото: информационный портал Свердловской области
Согласно заявлению организаторов, форум собрал более четырёх тысяч гостей. Участвовали в нем, конечно, не только женщины. Перед собравшимися выступил бывший боксер и депутат Госдумы Николай Валуев, митрополит Екатеринбургский Евгений Кульберг, свердловский губернатор Евгений Куйвашев и другие.
Часть спикеров форума выступила по видеосвязи. Среди них были главред информагентства «Россия сегодня» Маргарита Симоньян, которая в своем видеообращении к участникам форума предложила идею возрождения яслей — чтобы женщины могли стать многодетными матерями, не отказываясь при этом от прежнего образа жизни.
По видео выступил и полпред в УрФО Владимир Якушев. «Владимир Владимирович Путин, как и все мы, убежден: благополучная, крепкая семья с детьми — это основа будущего России», — сказал он.
Митрополит Евгений выступил с критикой феминисток. «Парадокс женского движения прошлого столетия в том, что женщины очень успешно боролись, как им казалось, за свои права. А в действительности они реализовывали своими руками мечты похотливых мужчин», — сказал священнослужитель.
Форум проводится второй раз. Проведение оплачено из бюджета — его организаторами в этом году выступили заксобрание и правительство Свердловской области, а также региональное отделение Союза женщин России.
Председатель свердловского отделения Союза женщин России Ирина Чемезова (экс-супруга вице-губернатора Олега Чемезова) и президент форума стран БРИКС Пурнима Ананд подписали на форуме меморандум о сотрудничестве.
Часть спикеров форума выступила по видеосвязи. Среди них были главред информагентства «Россия сегодня» Маргарита Симоньян, которая в своем видеообращении к участникам форума предложила идею возрождения яслей — чтобы женщины могли стать многодетными матерями, не отказываясь при этом от прежнего образа жизни.
По видео выступил и полпред в УрФО Владимир Якушев. «Владимир Владимирович Путин, как и все мы, убежден: благополучная, крепкая семья с детьми — это основа будущего России», — сказал он.
Митрополит Евгений выступил с критикой феминисток. «Парадокс женского движения прошлого столетия в том, что женщины очень успешно боролись, как им казалось, за свои права. А в действительности они реализовывали своими руками мечты похотливых мужчин», — сказал священнослужитель.
Форум проводится второй раз. Проведение оплачено из бюджета — его организаторами в этом году выступили заксобрание и правительство Свердловской области, а также региональное отделение Союза женщин России.
Председатель свердловского отделения Союза женщин России Ирина Чемезова (экс-супруга вице-губернатора Олега Чемезова) и президент форума стран БРИКС Пурнима Ананд подписали на форуме меморандум о сотрудничестве.
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