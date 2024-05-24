Уральская художница Алиса Горшенина рассказала, что на нее написали три доноса за последнюю неделю.

— написала художница

Опережу вопросы и негодование людей и сразу скажу, почему я не хочу уезжать. Потому что это мой дом, потому что я хочу здесь жить, потому что я не считаю, что должна уезжать только лишь потому, что кому-то не нравится то, что я делаю, потому что я не согласна с тем, что из страны должны уехать все те, кто не согласен с режимом. Я не согласна с тем, что у одних граждан больше прав, чем у других, лишь потому, что они лояльны к нынешней власти. Таким как я есть место в России. Я хочу, чтобы меня услышали и поняли,