Возрастное ограничение 18+
Уральская художница Алиса Горшенина рассказала, что на нее написали три доноса за последнюю неделю
Фото: https://alicehualice.com/
Уральская художница Алиса Горшенина рассказала, что на нее написали три доноса за последнюю неделю.
Согласно заявлению самой художницы в социальных сетях, доносы поступили от общественного движения «Зов народа», Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, а также содружество ветеранских организаций «За други своя». Несмотря на риски, Горшенина заявила, что планирует остаться в России и уже обратилась за юридической поддержкой.
В начале этой недели мастер-класс художницы по созданию поделки из фетра в Ельцин-центре отменили – после того как прокуратура вынесла предостережение в рамках профилактики экстремистской деятельности.
Согласно заявлению самой художницы в социальных сетях, доносы поступили от общественного движения «Зов народа», Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, а также содружество ветеранских организаций «За други своя». Несмотря на риски, Горшенина заявила, что планирует остаться в России и уже обратилась за юридической поддержкой.
Опережу вопросы и негодование людей и сразу скажу, почему я не хочу уезжать. Потому что это мой дом, потому что я хочу здесь жить, потому что я не считаю, что должна уезжать только лишь потому, что кому-то не нравится то, что я делаю, потому что я не согласна с тем, что из страны должны уехать все те, кто не согласен с режимом. Я не согласна с тем, что у одних граждан больше прав, чем у других, лишь потому, что они лояльны к нынешней власти. Таким как я есть место в России. Я хочу, чтобы меня услышали и поняли,
— написала художница
В начале этой недели мастер-класс художницы по созданию поделки из фетра в Ельцин-центре отменили – после того как прокуратура вынесла предостережение в рамках профилактики экстремистской деятельности.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Глава СК потребовал доложить о ходе расследования уголовного дела о нерасселённом доме в Арамили
28 мая 2024
28 мая 2024