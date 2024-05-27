Единоросс из ЕГД назвал депутатов «лучшими людьми города»





сказал Александр Колесников. «В таком тоне мне не надо отвечать. Здесь депутаты сидят – лучшие люди города, а вы чиновник назначенный. Извольте корректно отвечать»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Депутат Екатеринбургской городской думы Александр Колесников, избравшийся от «Единой России» в ходе заседания гордумы с вице-мэром по финансам Андреем Корюковым, назвал депутатов «лучшими людьми города».Такое громкое заявление единоросс сделал после того, как его попросили не кричать. Перед этим Александр Колесников стал отчитывать чиновников, которые не смогли ему внятно ответить на вопрос о сроках ремонта межквартальных проездов.В пример он привёл дорогу к 30-й школе, которую до сих пор не могут починить из-за того, что она проходит через участки, находящиеся в собственности разных лиц. Колесников убежден, что в этой ситуации городская администрация должна исправлять свои ошибки, которые допустила во время межевания земель.