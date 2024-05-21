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Правительственная комиссия отклонила законопроект о закрытии «Ельцин Центра»
Фото: Вечерние ведомости
Федеральная правительственная комиссия по законотворческой деятельности отклонила инициативу депутата Госдумы от КПРФ Владимира Исакова лишить «Ельцин Центр» государственного статуса.
Как сообщает «Коммерсант», идея Владимира Исакова заключалась в поправке закона «О центрах исторического наследия президентов РФ, прекративших исполнение своих полномочий». Он предлагал сохранить возможность создания таких центров лишь в отношении глав государства, «прекративших исполнение своих полномочий после 1 января 2000 года». Напомним, что Борис Ельцин объявил о своей отставке 31 декабря 1999-го.
В пояснительной записке депутат отметил, ссылаясь на опросы, что «виновником кризиса, в котором оказалась Россия в 1990-е годы» большинство россиян считают первого президента РФ.
Правительственная комиссия встала на защиту «Ельцин Центра», указав на то, что во время исполнения президентом полномочий накапливается много исторических материалов, которые после его ухода в отставку становятся наследием, «сохранение и изучение которого способствует пониманию исторического пути развития России, её места в современном мире, условий формирования и развития российской государственности». Также в правительстве подчеркнули, что сохранение таких центров необходимы для объективной оценки деятельности исторической личности.
Как сообщает «Коммерсант», идея Владимира Исакова заключалась в поправке закона «О центрах исторического наследия президентов РФ, прекративших исполнение своих полномочий». Он предлагал сохранить возможность создания таких центров лишь в отношении глав государства, «прекративших исполнение своих полномочий после 1 января 2000 года». Напомним, что Борис Ельцин объявил о своей отставке 31 декабря 1999-го.
В пояснительной записке депутат отметил, ссылаясь на опросы, что «виновником кризиса, в котором оказалась Россия в 1990-е годы» большинство россиян считают первого президента РФ.
«РФ является правопреемником СССР, в связи с чем существование центра исторической памяти фигуры, которая своими действиями способствовала разрушению государства, не способствует формированию патриотизма и создает необъективную оценку исторических событий»,
– говорится в документе.
Правительственная комиссия встала на защиту «Ельцин Центра», указав на то, что во время исполнения президентом полномочий накапливается много исторических материалов, которые после его ухода в отставку становятся наследием, «сохранение и изучение которого способствует пониманию исторического пути развития России, её места в современном мире, условий формирования и развития российской государственности». Также в правительстве подчеркнули, что сохранение таких центров необходимы для объективной оценки деятельности исторической личности.
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