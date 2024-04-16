К памятнику Ельцина в Екатеринбурге возложили цветы

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Ровно 17 лет назад, 23 апреля 2007 года, ушёл из жизни один из самых влиятельных и неоднозначных политических деятелей современной России. Сегодня в Екатеринбурге память о его кончине почтили возле небоскрёба, названного в его честь.Сотрудники Ельцин Центра почтили память первого президента России: в день его смерти они возложили белые цветы к памятнику, расположенному у подножья высотного здания, в котором они работают. Присоединиться к акции могли все желающие.Напомним, что Борис Ельцин скончался в возрасте 76 лет в Центральной клинической больнице в Москве. Официальной причиной его смерти названа остановки сердца, вызванная прогрессирующей сердечно-сосудистой, а затем и полиорганной недостаточностью. Похоронили первого президента новой России через несколько дней, 25 апреля, на Новодевичьем кладбище. Судьба влиятельного политика, как и память о нём, всегда связывалась со Свердловской областью, где он родился в 1931 году, и с Екатеринбургом, где он учился и где делал первые карьерные шаги. Неудивительно, что память о нём именно в уральской столице чтится особым образом. И памятник Борису Ельцину стоит возле Ельцин Центра на улице Бориса Ельцина.