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В редакции канала «Прекрасная Россия» в Екатеринбурге проходят обыски
Фото: Вечерние ведомости
В редакцию канала «Прекрасная Россия» в Екатеринбурге пришли силовики. Сейчас там проходят обыски. Об этом сообщает корреспондент «Вечерних ведомостей», ставший свидетелем мероприятий.
Поначалу силовики приняли его за оператора «Прекрасной России» и попытались задержать, однако, когда узнали, что это корреспондент другого СМИ, выпроводили из редакции. В помещении редакции на корреспондент успел заметить по меньшей мере восемь силовиков. Комментировать обыск корреспонденту «Вечерним ведомостей» силовики отказались – ответив молчанием на заданные вопросы. Дозвониться до репортёров канала «Прекрасная Россия» тоже не удаётся.
Сегодня в 14.00 должна была пройти пресс-конференция, на которой журналисты канала обещали поделиться подробностями своего расследования и ответить на вопросы коллег.
Поначалу силовики приняли его за оператора «Прекрасной России» и попытались задержать, однако, когда узнали, что это корреспондент другого СМИ, выпроводили из редакции. В помещении редакции на корреспондент успел заметить по меньшей мере восемь силовиков. Комментировать обыск корреспонденту «Вечерним ведомостей» силовики отказались – ответив молчанием на заданные вопросы. Дозвониться до репортёров канала «Прекрасная Россия» тоже не удаётся.
Сегодня в 14.00 должна была пройти пресс-конференция, на которой журналисты канала обещали поделиться подробностями своего расследования и ответить на вопросы коллег.
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