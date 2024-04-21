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Встреча Екатерины Дунцовой с екатеринбургскими сторонниками фактически была сорвана полицией
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На встречу с Екатериной Дунцовой в Екатеринбурге нагрянула полиция. Сотрудники городского УМВД заявили, что поступило сообщение о том, что на встрече могут присутствовать лица, причастные к экстремистской деятельности.
У всех пришедших (а это порядка 70 человек) проверили документы. Никого не задержали, однако выведенных из зала участников встречи после взятия письменных объяснений обратно силовики не запускали.
Когда полицейские разблокировали зал, до конца его аренды оставалось менее 15 минут. Саму Дунцову при этом опрашивали дольше всех – пока не закончилась аренда зала. В последние 15 минут помощник Дунцовой собрал с пришедших вопросы, на которые она пообещала ответить позже.
У всех пришедших (а это порядка 70 человек) проверили документы. Никого не задержали, однако выведенных из зала участников встречи после взятия письменных объяснений обратно силовики не запускали.
Когда полицейские разблокировали зал, до конца его аренды оставалось менее 15 минут. Саму Дунцову при этом опрашивали дольше всех – пока не закончилась аренда зала. В последние 15 минут помощник Дунцовой собрал с пришедших вопросы, на которые она пообещала ответить позже.
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