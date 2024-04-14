Возрастное ограничение 18+
На встречу с Екатериной Дунцовой в Екатеринбурге нагрянула полиция
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На встречу с Екатериной Дунцовой в Екатеринбурге нагрянула полиция. Сотрудники городского УМВД заявили, что поступил КУСП (сообщение о преступлениях, об административных правонарушениях и происшествиях), согласно которому на встрече могут присутствовать лица, причастные к экстремистской деятельности.
У всех пришедших (а это порядка 70 человек) проверяют документы.
Экс-кандидат в президенты России приехала, чтобы провести встречу с жителями Екатеринбурга. На встрече предложили пообщаться с Екатериной, рассказать о проблемах региона и задать интересующие вопросы о деятельности будущей партии (Дунцова со сторонниками пытается зарегистрировать политическую партию под названием «Рассвет»).
У всех пришедших (а это порядка 70 человек) проверяют документы.
Экс-кандидат в президенты России приехала, чтобы провести встречу с жителями Екатеринбурга. На встрече предложили пообщаться с Екатериной, рассказать о проблемах региона и задать интересующие вопросы о деятельности будущей партии (Дунцова со сторонниками пытается зарегистрировать политическую партию под названием «Рассвет»).
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Силовики ворвались в салон эротического массажа
14 апреля 2024
14 апреля 2024
Суд нашёл законным отказ в регистрации второй инициативной группе по проведению референдума о судьбе Сысертского полигона
15 апреля 2024
15 апреля 2024