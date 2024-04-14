Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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На встречу с Екатериной Дунцовой в Екатеринбурге нагрянула полиция. Сотрудники городского УМВД заявили, что поступил КУСП (сообщение о преступлениях, об административных правонарушениях и происшествиях), согласно которому на встрече могут присутствовать лица, причастные к экстремистской деятельности.У всех пришедших (а это порядка 70 человек) проверяют документы.Экс-кандидат в президенты России приехала, чтобы провести встречу с жителями Екатеринбурга. На встрече предложили пообщаться с Екатериной, рассказать о проблемах региона и задать интересующие вопросы о деятельности будущей партии (Дунцова со сторонниками пытается зарегистрировать политическую партию под названием «Рассвет»).