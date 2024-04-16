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Депутат Екатеринбургской городской думы отправился в зону боевых действий
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Депутат городской думы Екатеринбурга от партии «Единая Россия» Станислав Киселев принял решение отправиться врачом в зону боевых действий. Об этом сообщает It's My City со ссылкой на его страницу «ВКонтакте». 18 апреля он заключил контракт с одним из отрядов добровольцев «БАРС».
По словам Киселева, в ходе поездки с гуманитарной помощью в зону боевых действий стало очевидно, что там не хватает медицинской помощи. Поэтому депутат принял решение вернуться в зону боевых действий, чтобы оказывать медицинскую помощь.
Станислав Киселев подчеркнул, что не намерен прекращать свою работу в Екатеринбурге, а все вопросы будут решаться его командой. Он обещает оставаться на связи и решать задачи по мере возможности и как можно скорее.
По словам Киселева, в ходе поездки с гуманитарной помощью в зону боевых действий стало очевидно, что там не хватает медицинской помощи. Поэтому депутат принял решение вернуться в зону боевых действий, чтобы оказывать медицинскую помощь.
Так получилось, что, проехав с гуманитарной помощью по новым регионам России, стало совершенно ясно, что там не хватает медицинской помощи на передовой и в отдельных отрядах, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции. Мной было принято решение отправиться обратно в зону СВО для полномерной медицинской помощи нашим бойцам. <...> Хочу, чтобы вы к моему решению отнеслись с пониманием,
— рассказал депутат
Станислав Киселев подчеркнул, что не намерен прекращать свою работу в Екатеринбурге, а все вопросы будут решаться его командой. Он обещает оставаться на связи и решать задачи по мере возможности и как можно скорее.
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