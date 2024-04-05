Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Дополнительную премию выплатят членам УИК Свердловской области за высокую явку избирателей на президентских выборах, об этом Вечерним ведомостям стало известно от членов сразу нескольких УИК Екатеринбурга.Средства выплатят из бюджета Свердловской области на основании постановления облизбиркома №13/74 от 4 апреля 2024 года, а также постановлений ТИК (к примеру, в Верх-Исетском районе — это постановление ТИК №14/76 от 07.04.2024). Согласно этим постановлениям, членам УИК, на территории которых явка превысила определенный показатель, положено дополнительное вознаграждение.Пороговый показатель установили разный — так, для Екатеринбурга, где явка традиционно невысока, это 64%, для ближайших крупных городов-спутников — Березовского, Верхней Пышмы и Первоуральска — 69%, для остальных муниципалитетов Свердловской области — 70%. Официально параметр явки в избиркоме назвали «показателем, определяющим эффективность координации работы по проведению информирования и оповещения избирателей о дне, времени и месте, а также о формах голосования на выборах Президента РФ». При этом учитывается голосование как традиционным способом, так и посредством ДЭГ.К примеру, в Верх-Исетской ТИК Екатеринбурга премию получат работники 40 УИК из 71, в Орджоникидзевской — 80 из 99. На этих УИК показатель явки превысил 64%.Суммы, которые получит отдельный член УИК, определяются решениями уже самих участковых комиссий. На этой неделе комиссии провели заседания для разрешения данного вопроса. Опрошенные Вечерними ведомостями члены УИК назвали разные суммы, которые им распределили — от 5 до 28 тысяч рублей. В каких-то комиссиях решили выплатить большие суммы участвовавшим в поквартирном обходе избирателей («ИнформУИК»), в каких-то распределили средства поровну. Уже на следующей неделе выплаты должны быть произведены.Также, согласно постановлению облизбиркома, дополнительные премии за достижение показателя явки получат и члены ТИК.Напомним, голосование на выборах президента РФ проходило с 15 по 17 марта. В Свердловской области явка составила 70,9%.