Главная в Екатеринбурге по образованию и культуре ушла в отставку

«Социальная сфера Екатеринбурга в данный момент находится на очень высоком уровне. Культура и образование, физкультура и спорт уральской столицы добились значимых успехов благодаря вниманию со стороны муниципальных органов власти, грамотно выстроенной целенаправленной работе по развитию сети учреждений, реализации крупных проектов регионального и федерального уровня, а также формированию сильной управленческой команды как на уровне муниципалитета, так и на уровне руководителей школ, учреждений дополнительного образования и учреждений культуры», — приводятся слова Сибирцевой в этом сообщении из горадминистрации.

Для справки — ещё цитаты из официального источника: «Екатерина Сибирцева почти 10 лет работала в Администрации города Екатеринбурга. Сначала в должности заместителя главы Октябрьского района, затем начальника Департамента образования и с 2020 года в качестве заместителя Главы Екатеринбурга, являясь одним из сильнейших членов городской команды. С 2016 по 2023 год построено 16 новых школ и 17 капитально отремонтировано. В этих учебных заведениях сегодня обучаются свыше 35 000 детей! За период ее работы обновлялись образовательные учреждения в отдаленных территориях — Горный щит, Садовый, Северка, Широкая речка, Шарташ, Шабры и Шувакиш. Кроме этого, совместными усилиями города и области построено 12 новых детских садов, 9 капитально отремонтировано, еще 11 возвращено в муниципальную собственность и отремонтировано. Все это позволило увеличить на 8 000 количество мест в детских садах. В период её работы появились новые городские спортивные объекты, три школы искусств. В Екатеринбурге родились и стали традиционными крупные культурные и спортивные события, состоялось масштабное празднование 300-летия уральской столицы, прошел Международный фестиваль студенческого спорта».

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Заявление об отставке подала замглавы Екатеринбурга Екатерина Сибирцева, отвечавшая в мэрии за образование, культуру и молодёжную политику. Заявление её тюменским мэром Екатеринбурга принято.Сначала об отставке Сибирцевой поползли слухи. Позже их подтвердила и сама мэрия, опубликовав официальное сообщение и об отставке, и о том, что заявление принято.Уход Екатерины Сибирцевой не будет спешным. Пока она продолжает работать (и, очевидно, передаёт дела сменщикам). Последним её рабочим днём объявлено 19 апреля.О причинах отставки официальных объяснений нет. В СМИ озвучивается — как предположение —расплывчатое «семейные обстоятельства».