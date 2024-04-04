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Грузчик из Магнитогорска был приговорен судом Екатеринбурга к двум годам колонии по обвинению в оправдании терроризма
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Грузчик из Магнитогорска, Газиз Давлетбаев, был приговорен Центральным окружным военным судом в Екатеринбурге к двум годам лишения свободы по обвинению в оправдании терроризма, как сообщает It’s My City.
Как утверждает следствие, мужчина опубликовал пост в социальной сети «ВКонтакте», в котором комментировал действия челябинцев, Алексея Нуриева и Романа Насрыева, которые попытались поджечь военно-учётный стол в Бакале в Свердловской области. В апреле 2023 года им назначили по 19 лет строгого режима.
Дело о публичном оправдании терроризма в отношении Давлетбаева было возбуждено в декабре 2023 года. Ранее, в 2022 году, он уже был оштрафован на 30 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ из-за поста во «ВКонтакте».
Как утверждает следствие, мужчина опубликовал пост в социальной сети «ВКонтакте», в котором комментировал действия челябинцев, Алексея Нуриева и Романа Насрыева, которые попытались поджечь военно-учётный стол в Бакале в Свердловской области. В апреле 2023 года им назначили по 19 лет строгого режима.
Дело о публичном оправдании терроризма в отношении Давлетбаева было возбуждено в декабре 2023 года. Ранее, в 2022 году, он уже был оштрафован на 30 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ из-за поста во «ВКонтакте».
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