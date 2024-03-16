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Задержанный за пацифистскую надпись екатеринбуржец отправлен в ИВС Братска
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Один из вопиющих случаев беспредельщины на прошедших в России выборах стал случай в городе Братск Иркутской области. Командировочного из Екатеринбурга там подвергли настоящим репрессиям за то, что он написал на бюллетене антивоенный лозунг.
О том, что екатеринбуржец не поставил галочку напротив имени одного из кандидатов в президенты, стало известно совершенно случайно. Когда Александр Шохирев опустил бюллетень в избирательную урну, лист перевернулся и всем стала видна «крамольная» надпись на нём. Мужчину тут же задержали присутствующие на избирательном участке полицейские.
Сегодня же стало известно, что Шохирева отправили в изолятор временного содержания на время ожидания суда. Обвинили командировочного в дискредитации армии и в публичной демонстрации запрещённой символики, — пишет телеграм-канал «Люди Байкала».
О том, что екатеринбуржец не поставил галочку напротив имени одного из кандидатов в президенты, стало известно совершенно случайно. Когда Александр Шохирев опустил бюллетень в избирательную урну, лист перевернулся и всем стала видна «крамольная» надпись на нём. Мужчину тут же задержали присутствующие на избирательном участке полицейские.
Сегодня же стало известно, что Шохирева отправили в изолятор временного содержания на время ожидания суда. Обвинили командировочного в дискредитации армии и в публичной демонстрации запрещённой символики, — пишет телеграм-канал «Люди Байкала».
«Жена Шохирева рассказала Хроменкову, что при задержании полицейские избили Александра и требовали у него пароль от телефона. «Так как он пароль не отдавал, ему угрожали отрезать палец», — заявил Святослав Хроменков. Правозащитники подали заявление в Следственный комитет, чтобы сотрудники провели проверку из-за избиения и угроз Шохиреву. Готовится также жалоба в прокуратуру», — пишет издание.
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