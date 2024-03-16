Задержанный за пацифистскую надпись екатеринбуржец отправлен в ИВС Братска

«Жена Шохирева рассказала Хроменкову, что при задержании полицейские избили Александра и требовали у него пароль от телефона. «Так как он пароль не отдавал, ему угрожали отрезать палец», — заявил Святослав Хроменков. Правозащитники подали заявление в Следственный комитет, чтобы сотрудники провели проверку из-за избиения и угроз Шохиреву. Готовится также жалоба в прокуратуру», — пишет издание.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Один из вопиющих случаев беспредельщины на прошедших в России выборах стал случай в городе Братск Иркутской области. Командировочного из Екатеринбурга там подвергли настоящим репрессиям за то, что он написал на бюллетене антивоенный лозунг.О том, что екатеринбуржец не поставил галочку напротив имени одного из кандидатов в президенты, стало известно совершенно случайно. Когда Александр Шохирев опустил бюллетень в избирательную урну, лист перевернулся и всем стала видна «крамольная» надпись на нём. Мужчину тут же задержали присутствующие на избирательном участке полицейские.Сегодня же стало известно, что Шохирева отправили в изолятор временного содержания на время ожидания суда. Обвинили командировочного в дискредитации армии и в публичной демонстрации запрещённой символики, — пишет телеграм-канал «Люди Байкала».