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Мэр Нижнего Тагила пообещал найти бюджетников, не голосовавших на президентских выборах
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев в разговоре с главврачом ГБ №4 Константином Аникиным заявил, что проверит муниципальных служащих и работников бюджетной сферы, чтобы найти тех, кто не голосовал в президентских выборах.
Информационное агентство также пишет, что Владислав Пинаев объяснил своё желание тем, что, по его мнению, человек, получающий зарплату от государства, не может проигнорировать выборы президента. Таким, по заверению главы города, не место на государственной службе, добавляет издание.
В телеграм-канале 66.RU сообщается, что их корреспонденту, дозвонившемуся до мэра Нижнего Тагила, получить развёрнутый комментарий от градоначальника не получилось. Владислав Пинаев, не дослушав до конца вопрос, ответил «да и фиг с вами» и сбросил. Однако позже он перезвонил и попросил написать запрос в пресс-службу, пишет издание. В администрации Нижнего Тагила заявление мэра ещё не прокомментировали.
«Сейчас за месяц всех проверим, был или не был. Давайте так: или мы в одной команде или мы все по отдельности. Что ты там сидишь, отсиживаешься, пока все пашут»,
– приводят слова нижнетагильского градоначальника в ИА «Все новости».
Информационное агентство также пишет, что Владислав Пинаев объяснил своё желание тем, что, по его мнению, человек, получающий зарплату от государства, не может проигнорировать выборы президента. Таким, по заверению главы города, не место на государственной службе, добавляет издание.
В телеграм-канале 66.RU сообщается, что их корреспонденту, дозвонившемуся до мэра Нижнего Тагила, получить развёрнутый комментарий от градоначальника не получилось. Владислав Пинаев, не дослушав до конца вопрос, ответил «да и фиг с вами» и сбросил. Однако позже он перезвонил и попросил написать запрос в пресс-службу, пишет издание. В администрации Нижнего Тагила заявление мэра ещё не прокомментировали.
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