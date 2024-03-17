В Екатеринбурге образовались очереди на избирательных участках





сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии региона. «Общая явка на президентских выборах в последний день голосования в Свердловской области, 17 марта, по данным на 12:00, составила 60,05%», —

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге на некоторых УИК были значительные очереди, при этом на других особого ажиотажа не наблюдалось. Самые большие очереди были на УИКах в центре города и в районах новостроек – например, в Солнечном микрорайоне и в районе новой многоэтажной застройки на ЖБИ (на улице Рассветной). Также читатели отмечают жесткий досмотр на входе. Людей просят пройти через металлодетекторы, а также показать содержимое сумок.Это фото нам прислали читатели из Берлина, на нём очередь к помещению для голосования в российском посольстве. Отметим, что в Берлине на момент фотографии ещё нет и 10 утра.