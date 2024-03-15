56,12% проголосовали на президентских выборах в Свердловской области по итогам двух дней

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Данные приводит облизбирком. При этом «явка» участников ДЭГ (соотношение число электронных голосов от числа принятых заявлений на дистанционное электронное голосование) составила 88,63%.Из соседних регионов явка ниже только в Пермском крае – 54,2%. В Челябинской области, если верить официальным данным, явка по итогам 15 и 16 марта составила 59,3%, в Курганской — 61,8%, в Оренбургской — 61,85%, в Башкортостане — 64,82%, в Тюменской области — 68,3%, в ХМАО — 68,5%, в ЯНАО — аж 82,4%.Также мы сделали инфографику, где представлены территории с самыми высокими показателями по явке.