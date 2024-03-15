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В последний день голосования на выборах в Екатеринбурге усилили меры безопасности
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В последний день голосования на выборах в Екатеринбурге усилили меры безопасности не только на избирательных участках, но и в городе. В небе над центром города летает дирижабль системы высотного видеонаблюдения «Око-1», обратили внимание журналисты ЕАН.
В то же время на входе в здания, где расположены помещения для голосования, полиция сегодня более тщательно проверяет избирателей, передаёт корреспондент Вечерних ведомостей. Так, как минимум на УИК №1305 и УИК №1323 полицейские просят выложить даже зажигалки.
Вчера облизбирком определил перечень предметов, которые запрещены к проносу в помещения для голосования. В числе них, в частности, символика экстремистских организаций и «пропагандистские материалы экстремистского характера».
В то же время на входе в здания, где расположены помещения для голосования, полиция сегодня более тщательно проверяет избирателей, передаёт корреспондент Вечерних ведомостей. Так, как минимум на УИК №1305 и УИК №1323 полицейские просят выложить даже зажигалки.
Вчера облизбирком определил перечень предметов, которые запрещены к проносу в помещения для голосования. В числе них, в частности, символика экстремистских организаций и «пропагандистские материалы экстремистского характера».
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