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Председатели УИК будут нести ответственность за порчу имущества и бюллетеней в результате провокаций
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
За подписью председателя Свердловской избирательной комиссии разослали письмо о личной ответственности председателей УИКов в случае порчи имущества на участке или бюллетеней.
При этом сотрудники полиции находятся не на всех участках, а на некоторых, вместо полицейских, находятся сотрудники МЧС.
Один из читателей Вечерних Ведомостей рассказал, что на Степана Разина, 71 (1490, 1491 и 1492 участок) по сравнению со вчера, увеличилось количество полицейских. Пропускают только через рамки и обыскивают сумки. Полиция дежурит на входе в здание и внутри.
«Обратите внимание, что председатели избирательных комиссий будут нести личную ответственность в случае порчи имущества, избирательной документации в результате подобных провокаций на избирательных участках»,
– значится в письме, распространяемом по УИКам от имени Клименко.
При этом сотрудники полиции находятся не на всех участках, а на некоторых, вместо полицейских, находятся сотрудники МЧС.
Один из читателей Вечерних Ведомостей рассказал, что на Степана Разина, 71 (1490, 1491 и 1492 участок) по сравнению со вчера, увеличилось количество полицейских. Пропускают только через рамки и обыскивают сумки. Полиция дежурит на входе в здание и внутри.
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