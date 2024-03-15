Председатели УИК будут нести ответственность за порчу имущества и бюллетеней в результате провокаций





– значится в письме, распространяемом по УИКам от имени Клименко. «Обратите внимание, что председатели избирательных комиссий будут нести личную ответственность в случае порчи имущества, избирательной документации в результате подобных провокаций на избирательных участках»,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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За подписью председателя Свердловской избирательной комиссии разослали письмо о личной ответственности председателей УИКов в случае порчи имущества на участке или бюллетеней.При этом сотрудники полиции находятся не на всех участках, а на некоторых, вместо полицейских, находятся сотрудники МЧС.Один из читателей Вечерних Ведомостей рассказал, что на Степана Разина, 71 (1490, 1491 и 1492 участок) по сравнению со вчера, увеличилось количество полицейских. Пропускают только через рамки и обыскивают сумки. Полиция дежурит на входе в здание и внутри.