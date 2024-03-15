Первый день голосования на выборах в Свердловской области не обошёлся без инцидентов

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Асбесте девушка после голосования разлила и подожгла горючую жидкость в тамбуре школы №21, в которой находится участковая избирательная комиссия №1127. На работу комиссии инцидент не повлиял, сообщили в облизбиркоме. По данным телеграм-каналов, девушку задержали, ей 18 лет.В Екатеринбурге, в помещении УИК №1393 в Пионерском микрорайоне мужчина попытался испортить бюллетени. Он долго находится в кабинке для голосования, после чего вышел оттуда с бутылкой с зелёной жидкостью. Членам комиссии удалось предотвратить порчу бюллетеней, а прибывшая полиция задержала мужчину. О том, как это повлияло на работу комиссии, в избиркоме не сообщали.В остальной России известно уже как минимум о 16 инцидентах. Это поджоги, попытки поджогов и порча бюллетеней чернилами, краской или зеленкой. Иногда нарушители фотографируют, то что сделали, а не убегают.