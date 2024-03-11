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В Свердловской области открылись помещения для голосования на выборах президента

09.31 Пятница, 15 марта 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области и других регионах УрФО началось голосование на выборах президента. Оставить голос за одного из претендентов на пост главы государства уральцы смогут сегодня и в следующие два дня с 08.00 до 20.00.

Согласном данным областного избиркома, в Свердловской области зарегистрировано 3 миллиона 296 тысяч 317 избирателей, для которых напечатали 3 миллиона 299 тысяч 700 бюллетеней. Можно отметить, что регион стал одним из 29, в которых можно отдать голос через дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Проголосовать удалённо изъявили желание 309 655 человек.

Всего в области будут работать 2446 постоянных избирательных участков. Также сегодня открылись ещё 38 временных.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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09:31 В Свердловской области открылись помещения для голосования на выборах президента
21:06 Школьники Белоярского района доигрались ножом до прокурорского расследования
20:33 Молодёжную капсулу заложили в Академическом районе Екатеринбурга
20:08 В Санкт-Петербурге завершились съёмки фильма с екатеринбургскими актёрами
19:16 Екатеринбуржец отправится на 7 с половиной в колонию за прошлогоднее убийство
18:45 Начался сбор средств в поддержку попавших под волну обысков художников
17:53 На 42-м ЕКАД над железной дорогой организовали реверсивное движение
17:27 В Тавде возбудили уголовное дело из-за невыплаченной работнице зарплаты
17:00 «Мирные жители» отправили мэру Екатеринбурга резолюцию с предложениями по работе с деревьями
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