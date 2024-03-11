В Свердловской области открылись помещения для голосования на выборах президента

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Свердловской области и других регионах УрФО началось голосование на выборах президента. Оставить голос за одного из претендентов на пост главы государства уральцы смогут сегодня и в следующие два дня с 08.00 до 20.00.Согласном данным областного избиркома, в Свердловской области зарегистрировано 3 миллиона 296 тысяч 317 избирателей, для которых напечатали 3 миллиона 299 тысяч 700 бюллетеней. Можно отметить, что регион стал одним из 29, в которых можно отдать голос через дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Проголосовать удалённо изъявили желание 309 655 человек.Всего в области будут работать 2446 постоянных избирательных участков. Также сегодня открылись ещё 38 временных.