Известную актрису с Урала оставили в списках иноагентов

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Москве прошло суды по рассмотрению исков ряда популярных представителей российской актёрской среды с требованиями снять с них статусы иноагентов. В числе заявителей была и известная актриса с Урала Яна Троянова*, уроженка Сысертского района, работавшая в коллективах «Театрона» и Коляда-Театра.Иск Яны Трояновой* рассматривал Замоскворецкий суд города Москвы. Актриса просила исключить её из реестра «иностранных агентов», куда была включена Министерством юстиции РФ в ноябре 2023 года. К слову, одновременно с ней в список «неугодных» попали журналист Илья Бер*, политолог Александр Морозов*, правозащитная организация «Команда против пыток»*, издание «The Moscow Times»*.Результат обращения в суд был ожидаемым. Иск Яны Трояновой* отклонили. С тем же результатом прошли и «рассмотрения» аналогичных исков Семёна Слепакова* и Максима Галкина* (повторное) в Мосгорсуде. Всех троих оставили носителями этого почётного, но не слишком-то удобного статуса, чей репрессивный характер всё крепчает. Так, совсем недавно, в феврале этого года, Госдума РФ приняла закон, фактически запрещающий иноагентам зарабатывать при помощи рекламы. Рекламировать самих иноагентов тоже стало запрещено.* внесены Минюстом РФ в реестр иноагентов