Первую весточку из мест заключения прислал осужденный уральский гусар

«Друзья, враги, сочувствующие и просто любопытствующие! Всем спасибо за внимание и поддержку! Врагам отдельное спасибо за то, что они делают меня всё сильнее и сильнее.



Я ожидаю вступления приговора в силу в ФКУ СИЗО-5 ГУ ФСИН РФ по Свердловской области. Атмосфера здесь гораздо приятнее, нежели в СИЗО -1. Сидят, в основном, политические. 90 процентов — мусульмане, следовательно, курят единицы, тщательно следят за личной гигиеной и чистотой в помещениях. Практически никто не матерится и не «жуёт блатную феню».



Да, политических заключённых гораздо больше, чем мы с вами ощущаем, просто они за пределами нашего информационного пузыря. Читаем книги, газеты, слушаем Бизнес-ФМ, обсуждаем новости, спорим, играем в шахматы. Ребята постоянно молятся, очень искренне. СИЗО-5 - место для дискуссий!



Деятельность НИИ Политической сингулярности им. Никколо Макиавелли временно приостановлена в связи с моим заключением, но предприятие ликвидировать не планируется! Должен же я где-то работать после освобождения))».

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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