Возрастное ограничение 18+
Первую весточку из мест заключения прислал осужденный уральский гусар
Фото: телеграм-канал «Гусарская бравада» / t.me/shirshikofff
Ярослав Ширшиков, известный екатеринбургский пиарщик, активист, основатель движения за возрождение гусарства, прислал первую весточку из мест лишения свободы, куда его направил суд по делу об оправдании терроризма. Судя по этому короткому письму, «уральский гусар» не теряет боевого духа, равно как и неповторимого чувства юмора.
В заключении письма из заключения Ярослав Ширшиков цитирует декабриста Михаила Лунина: «Из узников рождаются бури, которые разрушат дворцы!». Ну, и предлагает поддержать его в неволе если не передачками, то финансовыми «посылками», которые можно перечислить по реквизитам, указанным в телеграм-канале «Гусарская бравада».
Напомним, заключительное заседание суда по делу Ярослава Ширшикова состоялось в конце февраля. Судья приговорил «уральского гусара» к двум годам колонии общего режима с запретом администрировать интернет-сайты сроком на два года. «Оправдание терроризма» заключалось в комментарии к новостям о гибели военкора Максима Фомина (он же — Владлен Татарский).
«Друзья, враги, сочувствующие и просто любопытствующие! Всем спасибо за внимание и поддержку! Врагам отдельное спасибо за то, что они делают меня всё сильнее и сильнее.
Я ожидаю вступления приговора в силу в ФКУ СИЗО-5 ГУ ФСИН РФ по Свердловской области. Атмосфера здесь гораздо приятнее, нежели в СИЗО -1. Сидят, в основном, политические. 90 процентов — мусульмане, следовательно, курят единицы, тщательно следят за личной гигиеной и чистотой в помещениях. Практически никто не матерится и не «жуёт блатную феню».
Да, политических заключённых гораздо больше, чем мы с вами ощущаем, просто они за пределами нашего информационного пузыря. Читаем книги, газеты, слушаем Бизнес-ФМ, обсуждаем новости, спорим, играем в шахматы. Ребята постоянно молятся, очень искренне. СИЗО-5 - место для дискуссий!
Деятельность НИИ Политической сингулярности им. Никколо Макиавелли временно приостановлена в связи с моим заключением, но предприятие ликвидировать не планируется! Должен же я где-то работать после освобождения))».
Я ожидаю вступления приговора в силу в ФКУ СИЗО-5 ГУ ФСИН РФ по Свердловской области. Атмосфера здесь гораздо приятнее, нежели в СИЗО -1. Сидят, в основном, политические. 90 процентов — мусульмане, следовательно, курят единицы, тщательно следят за личной гигиеной и чистотой в помещениях. Практически никто не матерится и не «жуёт блатную феню».
Да, политических заключённых гораздо больше, чем мы с вами ощущаем, просто они за пределами нашего информационного пузыря. Читаем книги, газеты, слушаем Бизнес-ФМ, обсуждаем новости, спорим, играем в шахматы. Ребята постоянно молятся, очень искренне. СИЗО-5 - место для дискуссий!
Деятельность НИИ Политической сингулярности им. Никколо Макиавелли временно приостановлена в связи с моим заключением, но предприятие ликвидировать не планируется! Должен же я где-то работать после освобождения))».
В заключении письма из заключения Ярослав Ширшиков цитирует декабриста Михаила Лунина: «Из узников рождаются бури, которые разрушат дворцы!». Ну, и предлагает поддержать его в неволе если не передачками, то финансовыми «посылками», которые можно перечислить по реквизитам, указанным в телеграм-канале «Гусарская бравада».
Напомним, заключительное заседание суда по делу Ярослава Ширшикова состоялось в конце февраля. Судья приговорил «уральского гусара» к двум годам колонии общего режима с запретом администрировать интернет-сайты сроком на два года. «Оправдание терроризма» заключалось в комментарии к новостям о гибели военкора Максима Фомина (он же — Владлен Татарский).
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Екатеринбургского пиарщика Ярослава Ширшикова приговорили к двум годам лишения свободы
27 февраля 2024
27 февраля 2024