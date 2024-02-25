В Екатеринбурге из полиции отпустили всех задержанных у памятника основателям города, кроме юриста Сергея Тиунова

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Вчера, 1 марта, были задержаны как минимум 11 человек за возложение цветов к памятнику Татищеву и де Геннину.Задержанные были доставлены в отдел полиции №5. Позже всех отпустили, кроме юриста Сергея Тиунова. Юрист Артём Шульман сообщил, что к задержанным не допускают защитников и адвокатов, при этом в отдел прошли несколько сотрудников Центра «Э», которые ведут беседы с задержанными.Тиунову вменили статью о неповиновении сотрудникам полиции (19.3 КоАП) — за то, что он пришёл с цветами на площадь Труда и отказался её покидать, несмотря на то, что это было необходимо полицейским «для очистки территории от лиц, не участвующих в несогласованном публичном мероприятии».Сергея Тиунова будут держать в изоляторе до суда. Ему грозит до 15 суток ареста. Цветы он, к слову, возложить так и не успел.