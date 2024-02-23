Возрастное ограничение 18+
Работники екатеринбургской «скорой» анонимно пожаловались на нехватку автомобилей
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Работники екатеринбургской службы скорой помощи анонимно заявили о том, что им не хватает автомобилей, чтобы работать, и что из строя вышло около 60 машин.
Анонимное заявление сотрудников скорой опубликовали в телеграм-издании Ural Mash. По заверению медиков, транспорт простаивает из-за того, что запчасти для ремонта приходится ждать по полгода. Помимо этого, зимой стало больше поломок, из-за этого шофёрам иногда приходится чинить транспорт на свои деньги. Всё это приводит к тому, что на некоторых подстанциях становится мало машин, а на каких-то их якобы совсем нет. Альтернативой стали уазики, но у службы скорой, как заявляется, их всего пять. Также сотрудники скорой заявили, что с начала года у них уволилось уже 50 человек.
В пресс-службе ССМП телеграм-изданию эту информацию опровергли, заявив, что бригады полностью укомплектованы. Там также не согласились с мнением, что поломок стало больше. Про раздачу уазиков слова подтвердили, объяснив, что их раздали всем, чтобы – чтобы заменить неотложки, которые отслужили срок эксплуатации в пять лет.
Анонимное заявление сотрудников скорой опубликовали в телеграм-издании Ural Mash. По заверению медиков, транспорт простаивает из-за того, что запчасти для ремонта приходится ждать по полгода. Помимо этого, зимой стало больше поломок, из-за этого шофёрам иногда приходится чинить транспорт на свои деньги. Всё это приводит к тому, что на некоторых подстанциях становится мало машин, а на каких-то их якобы совсем нет. Альтернативой стали уазики, но у службы скорой, как заявляется, их всего пять. Также сотрудники скорой заявили, что с начала года у них уволилось уже 50 человек.
В пресс-службе ССМП телеграм-изданию эту информацию опровергли, заявив, что бригады полностью укомплектованы. Там также не согласились с мнением, что поломок стало больше. Про раздачу уазиков слова подтвердили, объяснив, что их раздали всем, чтобы – чтобы заменить неотложки, которые отслужили срок эксплуатации в пять лет.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Сотрудники кушвинской скорой заявили, что им не дают работать
23 февраля 2024
23 февраля 2024