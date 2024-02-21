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Осуждённый за убийство бабушки екатеринбургский экс-депутат уехал в зону боевых действий
Фото: Вечерние ведомости
Бывший депутат Екатеринбургской гордумы 57-летний Олег Кинев служит в штурмовом отряде «Шторм Z». Видео, где он благодарит за полученную гуманитарную помощь, выложило ЕАН.
В отряд он попал из тюрьмы, где сидел за организацию убийства 81-летней пенсионерки Ольги Ледовской. Кинев отбывал наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1,5 года.
Напомним, что в 2013 году депутат гордумы Кинев и его помощник Сергей Чуваков оформили договор дарения в пользу Чувакова под видом договора о пожизненной ренте. Спустя время, когда пенсионерка поняла, что ее обманули, Олег Кинев решил скрыть преступление и заказал убийство пенсионерки. В 2016 году областной суд признал бывшего депутата виновным в организации убийства.
В отряд он попал из тюрьмы, где сидел за организацию убийства 81-летней пенсионерки Ольги Ледовской. Кинев отбывал наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1,5 года.
Напомним, что в 2013 году депутат гордумы Кинев и его помощник Сергей Чуваков оформили договор дарения в пользу Чувакова под видом договора о пожизненной ренте. Спустя время, когда пенсионерка поняла, что ее обманули, Олег Кинев решил скрыть преступление и заказал убийство пенсионерки. В 2016 году областной суд признал бывшего депутата виновным в организации убийства.
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